Cuatro mujeres lideran una falla de Dénia por primera vez en 90 años de historia de la fiesta

DÉNIA. Miércoles, 3 abril 2019, 00:39

Las Fallas de Dénia van a contar por primera vez con una comisión liderada por cuatro mujeres. En los 90 años de estas fiestas, jamás había tenido una presidenta infantil y este año la comisión de Les Roques ha decidido marcar un hito y la pequeña Miriam Miralles Roselló ostentará ese cargo.

Todo comenzó cuando el pasado 19 de marzo Almudena Forment dio el paso y se convirtió en la primera mujer en ser presidenta de Les Roques. De esta manera se quería dar continuidad al proceso de empoderamiento de la mujer dentro del mundo fallero. Ella tenía claro que «quería un año con todo mujeres en los cargos», admitió ayer Forment.

Según subrayó, puestos a «revolucionar» su comisión, por qué no hacerlo «a lo grande». Por ello pensó que además de «dar un giro» a su distrito, también podía extender eso a las Fallas de Dénia. Su intención, recalcó, es que «las niñas también empiecen a ser presidentas». De hecho, le gustaría que comenzase a «normalizarse» esa situación y que ellas, desde pequeñas, se planteen ocupar ese puesto que hasta ahora en Dénia solo habían ostentado los chicos.

En ese sentido, Almudena Forment incidió en que deben acostumbrarse a que se trata de algo normal, igual que ocurre en la comisiones grandes. Aunque en este ejercicio ella es la única mujer presidenta de una comisión.

Asimismo, apuntó que hoy en día en su distrito, y también en otros de la ciudad, hay más chicas que chicos entre la 'xicalla' fallera. Además lanzó un mensaje para animar a otras mujeres a dar el paso. «Somos las primeras en ser cuatro al frente de una comisión, pero espero que no seamos las últimas», apostilló la máxima representante de Les Roques.

Respecto a la pequeña presidenta, resaltó que es tímida pero que «vive mucho las Fallas». En su opinión, era la persona «idónea», porque es amiga de Erika Delgado, la fallera mayor infantil y con ella formará un «tándem perfecto». Además, «sus padres hacen mucho por la comisión». Y el cuarteto de mujeres lo cierra Laura Villalba, que es la fallera mayor.

Las cuatro mujeres que encabezan Les Roques han dejado claro que este «no va a ser cualquier año» y prueba de ello es el lema escogido: #FemHistòria. Según relataron, no se limitarán a poner en valor el papel de la mujer en las Fallas, puesto que tienen en mente un proyecto especial en el que la comisión y toda la gente del barrio jugarán un papel fundamental.

Por lo que se refiere a Miriam Miralles Roselló, tiene 11 años, estudia 6º de Primaria en el colegio Paidos y de mayor le gustaría ser profesora de clases particulares o dentista. Lleva en la comisión desde que nació y ya sabe lo que es ostentar un cargo, puesto que en 2016 fue fallera mayor infantil de Les Roques, cuando su padre fue el presidente.

Según reconoció ayer, estaba «muy nerviosa» cuando se lo propusieron. Almudena Forment y la madre de la fallera mayor infantil se lo comunicaron a ella y a sus padres. Estos últimos se lo pensaron unos días antes de dar el visto bueno.

Todavía no sabe en qué consistirán sus funciones, pero la pequeña se mostró contenta porque va a compartir esta aventura junto a Erika Delgado, amiga suya desde hace años y compañera de escuela. Miriam Miralles dijo que espera que sea un buen ejercicio y le dio las gracias a Almudena Forment por haber pensado en ella.

Desde la Junta Local Fallera (JLF) de Dénia, su presidente, José Vicente Benavente, destacó que estaban «encantados» de que haya por primera vez una chica al frente de la 'xicalla' de una comisión. Según remarcó, en otras ciudades con más comisiones, como Alzira, siempre hay alguna que nombra a una presidenta infantil. Algo que hasta ahora no había ocurrido en la ciudad.

Benavente hizo hincapié en que le parece bien esta decisión de Les Roques, pero insistió en que las que ocupen ese puesto «tienen que asumir su cargo y deben tener claro que no se trata de una segunda fallera mayor infantil». En ese sentido, aclaró que en ciertos aspectos, como la indumentaria, la presidenta «no tiene que brillar tanto como la fallera mayor».

Sobre esta cuestión, Almudena Forment aseguró que es algo que ha tenido en cuenta y que escogió a Miriam porque ya había sido fallera mayor infantil y ya no querrá ese protagonismo. Y añadió que por esa razón la 'treta' no fue conjunta, para que Erika no quedara en segundo plano.