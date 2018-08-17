CUATRO CHEFS PARA COCINAR EL CORAZÓN DE LA MARINA

JOSÉ IGLESIAS. LA RESTAURACIÓN DE LA MARINA ALTA SIGUE EN LA CRESTA DE LA OLA. EL AUDITORI TEULADA-MORAIRA CONSEGUIRÁ REUNIR EN UN MISMO ESCENARIO A LOS MEJORES COCINEROS DE LA COMARCA RECONOCIDOS POR LAS PRINCIPALES GUÍAS GASTRONÓMICAS Y QUE PONDRÁN TODO SU TALENTO PARA RESUMIR EN UN SOLO PLATO EL CORAZÓN DE LA COMARCA.
RAFA SOLER, CHEF DEL AUDREY'S DE CALP (UNA ESTRELLA MICHELÍN) SERÁ EL QUE LIDERE ESTE ENCUENTRO JUNTO A NAZARIO CANO, COCINERO DE EL RODAT DE XÀBIA (UNA ESTRELLA MICHELÍN); ALBERTO FERRUZ DEL BONAMB DE XÀBIA (DOS ESTRELLAS MICHELÍN), Y JUANFRA VALIENTE, EL DIRECTOR CREATIVO DEL QUIQUE DACOSTA DE DÉNIA (TRES ESTRELLAS MICHELÍN).
CUATRO COCINEROS CON PERSONALIDADES BIEN DIFERENCIADAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE UN MISMO INGREDIENTE QUE TIENE QUE RESUMIR EN UN BOCADO EL CORAZÓN DE ESTA PROLÍFERA COMARCA.
EL PRODUCTO QUE UTILIZARÁN ES UNA SORPRESA AUNQUE SE TRATA, ASEGURÓ RAFA SOLER, DE UN PRODUCTO MUY POPULAR QUE SE HACE EN CADA CASA Y QUE ADQUIERE UNAS CUALIDADES ESPECIALES GRACIAS AL ENTORNO MEDITERRÁNEO QUE LE ENVUELVE: SOL, MAR, BRISA, MONTAÑA Y UNA TIERRA FORJADA CON DISTINTAS CIVILIZACIONES QUE HAN MODELADO SU GASTRONOMÍA.
POR ESO EL PRODUCTO ELEGIDO FORMA PARTE DE «LA TRADICIÓN Y LAS RAÍCES» DE NUESTRA TIERRA, ADELANTA RAFA SOLER QUIEN SE HA PUESTO COMO OBJETIVO QUE LAS PERSONAS QUE LLEGUEN A DOLIA «SE LLEVEN UN PEDACITO DE LA MARINA ALTA Y SU TRADICIÓN MILENARIA DE COCINAR». Y POR ELLO EL CHEF DEL RESTAURANTE CALPINO HA ELEGIDO UNA DE LAS CREACIONES DE SU 'BUENA SOMBRA' LA CARTA QUE OFRECE EN EL AUDREY'S ESTA TEMPORADA.
EL DEL RESTAURANTE EL RODAT DE XÀBIA, NAZARIO CANO, HARÁ DEL MAR MEDITERRÁNEO SU PROTAGONISTA PARA PREPARAR EL PLATO QUE EXHIBIRÁ EN DOLIA. «SÓLO TRABAJAMOS CON PRODUCTOS DE LAS LONJAS DE LA VILA, SANTA POLA, ALTEA Y POR SUPUESTO XÀBIA, POR LO QUE NUESTRO MENÚ DEGUSTACIÓN TIENE COMO BASE EL MAR». SU VERSIÓN DEL PLATO PARA DOLIA SE ANUNCIA «MUY YODADO Y CON SABORES FUERTES DEL MAR» Y SOBRE TODO «CON ALMA» PARA SORPRENDER Y CAUTIVAR AL PÚBLICO CON UNA NUEVA EXPERIENCIA.
MIENTRAS, ALBERTO FERRUZ, DEL BONAMB SABE QUE EL PRODUCTO ELEGIDO ES TAMBIÉN EL CORAZÓN DEL MUNDO VEGETAL, Y «COMO LA COCINA ES CORAZÓN, PASIÓN Y TRABAJO, PREPARAREMOS UN PLATO CON UN PUNTO DE UNIÓN QUE REPRESENTE EL CORAZÓN DE LA MARINA ALTA». CADA COCINERO LE OTORGARÁ A SU CREACIÓN SU PUNTO DE VISTA Y SU PERSONALIDAD Y ESTARÁ BASADO EN LA HUERTA DE LA MARINA.
LA COCINA DE ALBERTO FERRUZ TAMBIÉN CRECE JUNTO AL MEDITERRÁNEO Y SE ABASTECE DEL PEQUEÑO PRODUCTOR QUE MIMA SU CULTIVO. 'CABOTAJE' LA PALABRA QUE DEFINE EL TRÁFICO MARÍTIMO EN EL COMERCIO ES EL NOMBRE DE LA PROPUESTA DEL BONAMB PARA LOS QUE SE ADENTRAN EN LA PUERTA DEL RESTAURANTE Y SE ABANDONAN A LAS DELICIAS QUE ALLÍ SE PREPARAN.
POR SU PARTE, EL DIRECTOR CREATIVO DE QUIQUE DACOSTA, EL COCINERO JUANFRA VALIENTE, PONDRÁ LA MAGIA AL PRODUCTO PROPUESTO POR RAFA SOLER. VALIENTE APOSTARÁ POR LA REALIZACIÓN DE TRES PLATOS CON EL MISMO PRODUCTO QUE SON «REPRESENTATIVOS DE LA COCINA DE NUESTRO RESTAURANTE POR LA SENCILLEZ DEL PRODUCTO». NO OBSTANTE, INDICÓ, DETRÁS HAY UN IMPORTANTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA CONSEGUIR «ESA MAGIA QUE LIGA EL PRODUCTO CON LA TRADICIÓN».
PUES EL RESULTADO SE DESVELARÁ EL UNO DE SEPTIEMBRE EN DOLIA. SI ALGO QUEDA CLARO AL CONTACTAR CON ESTOS CUATRO GENIOS ES QUE CADA CUAL VA A PONER SU ALMA EN LA PREPARACIÓN DEL PLATO EN ESTA MUESTRA DE ENOTURISMO Y GASTRONOMÍA LLAMADA DOLIA Y QUE HA ENCENDIDO LA LUZ DE #UNFAROABIERTOALMEDITERRÁNEO QUE ANUNCIA NUEVAS PROPUESTAS GASTRONÓMICAS EN LA COMARCA.
LOS CUATRO REALIZARÁN TAMBIÉN UN POSTRE QUE SE CONVERTIRÁ EN UN GUIÑO A LA FAMOSA DAMA DE TEULADA, EN LA QUE INTEGRARÁN LA UVA MOSCATEL. LA DAMA ES UN TRADICIONAL DULCE QUE SÓLO SE ELABORA EN TEULADA MORAIRA EN LA FESTIVIDAD DE SAN BLAI (TRES DE FEBRERO).
DOLIA AMPLÍA HORIZONTES Y EL LUNES DÍA TRES DE SEPTIEMBRE TENDRÁ LUGAR EL DOLIA/MUSCATUS, EL PRIMER CONCURSO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL MOSCATEL DE ALEJANDRÍA QUE DIRIGIRÁ RAFA SOLER Y CONTARÁ CON UN JURADO FORMADO POR LOS MEJORES COCINEROS Y CRÍTICOS GASTRONÓMICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
ENTRE ELLOS, MIGUEL BARRERA DEL RESTAURANTE CAL PARADÍS CON UNA ESTRELLA MICHELÍN; JUANFRA VALIENTE DEL RESTAURANTE QUIQUE DACOSTA (TRES ESTRELLAS MICHELÍN); SANTIAGO PRIETO DEL SENTS DE ONTINYENT (UNA ESTRELLA MICHELÍN); DANI FRÍAS DE LA ERETA DE ALICANTE (SOL REPSOL); SANTOS RUIZ, CRÍTICO DEL LEVANTE; EL CRÍTICO GASTRONÓMICO DE LAS PROVINCIAS, PEDRO GARCÍA MOCHOLÍ: CUCHITA LLUCH, PRESIDENTA DE LA ACADEMIA VALENCIANA DE GASTRONOMÍA, Y LUIS VALLS, JEFE DE COCINA DEL RESTAURANTE EL POBLET DE VALENCIA DE QUIQUE DACOSTA.
UNOS PADRINOS EXCEPCIONALES PARA UN CONCURSO QUE ARRANCA CON FUERZA.