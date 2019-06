Cruz Roja pide más cautela a los bañistas de Xàbia tras 10 incidentes en tres días Decenas de bañistas pasan la mañana en la playa del Arenal de Xàbia. / tino calvo Desde el departamento de vigilancia alertan de los peligros que conlleva descuidar a los menores ya sea en la arena como dentro del agua B. ORTOLÀ XÀBIA. Miércoles, 26 junio 2019, 01:10

El verano es, habitualmente, un periodo para relajarse. Aunque hay algunos que se exceden en la calma, especialmente en la playa. Así lo ratifican desde el servicio de emergencias de Cruz Roja de Xàbia, quienes advierten que entre los bañistas hay un exceso de relajación y confianza que en ocasiones obliga los vigilantes a realizar rescates. De hecho, durante el puente de San Juan las intervenciones en la playa del Arenal llegaron a la decena. Por eso pidieron más cautela.

Uno de estos recates fue el de un joven al que le dio un calambre en una pierna mientras practicaba 'bodyboard' y no pudo llegar a la orilla. También se asistió a una mujer de edad avanzada y a dos niños que habían perdido de vista a sus padres.

Este es uno de los casos que más se repite. Al parecer hay un notable número de padres que descuidan a sus hijos, ya sea en la arena o dentro del agua. «A veces los dejan solos porque se van a la cafetería o el chiringuito situado a cierta distancia», revelan.

Desde la asamblea local remarcan la importancia del trabajo de prevención

Se trata de una situación «peligrosa porque en cuestión de segundos los niños pueden meterse en el agua y las corrientes que se forman en esta zona se lo pueden llevar mar adentro rápidamente». Desde Cruz Roja inciden en la necesidad de mantener controlados a los menores «en todo momento, porque muchos no son conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser el mar. Algunos piensan que la playa es como dejar al niño en el patio del colegio, pero no es así».

Otro de los casos más repetidos, indican, es el de los bañistas que desoyen las indicaciones de los socorristas, así como las señalizaciones. «Muchas veces la gente se baña en zonas que no son seguras, a pesar de que hay avisos para que no se haga». También hay zonas en el agua donde la visibilidad es más reducida, por lo que los bañistas no pueden seguir las advertencias de los vigilantes, «en algunos puntos de la zona sur de la playa es difícil que nos puedan ver».

A estas tres situaciones, hay que sumar los cambios que ha sufrido el fondo marino de esta playa debido a las lluvias torrenciales del pasado mes de abril. «Ahora hay tramos en los que ha aumentado la profundidad, antes podías hacer pie fácilmente y ahora una persona adulta no llega a tocar el fondo», indica uno de los responsables de Cruz Roja.

Los socorristas remarcan la importancia de ser más cautos a la hora de adentrarse a la mar, «uno se puede llevar un buen susto».

A pesar de los diez rescates de el pasado fin de semana, desde la asamblea local apuntan que no son «tan alarmantes como parece». Según explican, las tareas de prevención que se realizan de forma continuada durante el horario de vigilancia están dando resultados, «si no se hiciesen estos trabajos, el número de rescates sería muy superior, podrían superar los 50 o 60 cada día», aseguran. Remarcan también que, además del horario de vigilancia, que el próximo lunes se ampliará, de 10 de la mañana hasta las 20 horas, Cruz Roja tiene operativo un equipo de rescate las 24 horas del día. Este suele actuar, indican, en las zonas donde hay menos vigilancia o directamente no la hay, «allí las tareas de prevención, obviamente, son muy reducidas».

Sin incidencias

Si el fin de semana fue movido en el Arenal de Xàbia, en las costas de Dénia y Calp fue la calma la que reinó. «No hubo que lamentar incidencias, fue una balsa de aceite», comentaron los miembros de Cruz Roja de la capital de la comarca. En cuanto a la subida de temperatura, incidieron en la necesidad de extremar las precauciones «cuando se acuda a tomar el baño y tomar el sol en la playa».