La conselleria trabaja en las alegaciones sobre la categorización del suelo para acabar las NUT La directora general con el alcalde de Dénia, el vicealcalde y la concejal de Territorio en la reunión de trabajo de ayer. / Tino CAlvo La directora general de Territorio se reúne con el Ejecutivo de Dénia para coordinar los últimos pasos de las normas urbanísticas que aprobará antes del 20 de diciembre R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:16

La Conselleria de Vertebración del Territorio está trabajando en las alegaciones que han recibido las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) de Dénia para finalizar el documento lo antes posible y que puedan tener luz verde antes del 20 de diciembre. La directora general, Rosa Pardo, mantuvo ayer una reunión de coordinación de los trabajos con el ejecutivo local, el primero que se lleva a cabo en la capital de la Marina Alta. La propuesta recibió 94 alegaciones y, según Pardo, están acabando los últimos flecos, entre los que se encuentra la categorización del suelo urbanizado.

En ese sentido, hizo hincapié en que estas cuestiones son «las más difíciles» y revisten mucha complejidad por las circunstancias urbanísticas del planeamiento de la ciudad. Los aspectos relativos a esta materia han supuesto una complicación «bastante grande y estamos estudiando los informes para ver cómo perfilarlo» e incorporarlo a las NUT, detalló. Pardo explicó que esa categorización del suelo no se determina en función del planeamiento que se está elaborando en Dénia, es decir el Plan General Estructural (PGE), sino con el texto refundido de la ley de suelo.

La directora general de Vertebración del Territorio avanzó que el informe de alegaciones y que el documento de las NUT, con la cartografía y las fichas, están «prácticamente listos». Una vez finalizado todo se remitirá a la Abogacía de la Generalitat para emita su informe y después pasará al pleno del Consell para su aprobación definitiva.

Aunque pueda parecer que ello acarree tiempo, insistió en que, como se había anunciado hace pocos días, el Consell dará luz verde a la normativa antes del 20 de diciembre.

En cuanto al posible choque entre ese documento y el PGE, Pardo subrayó que la administración autonómica y la local han trabajado conjuntamente para intentar resolver esas situaciones y los ajustes se incorporarán a las normas, aunque se trata de «pequeñas correcciones», por lo que no hará falta una segunda exposición pública.

Asimismo, recalcó que no hay contradicciones entre ambos documentos porque no son comparables, pues el segundo representa un planeamiento urbanístico y el otro unas pautas transitorias para dar respuesta a las necesidades actuales de licencias urbanísticas. Respecto a la vigencia de las normas, Rosa Pardo reconoció que estaban acotadas en el tiempo pero que no se ha marcado un periodo concreto pues se aplicarán hasta que se apruebe el nuevo planeamiento.

Por su parte, la concejal de Territorio de Dénia, Maria Josep Ripoll, reiteró que las NUT son un «documento accidental hasta que esté aprobado el Plan General Estructural», que es este último «la solución a la falta de planeamiento que tenemos». La edil comentó que la vigencia de la normativa elaborada por la conselleria será la mínima posible y que pronto podrán adelantar que están ultimando unas modificaciones que se van a incluir en el PGE. Mientras llega es momento, Ripoll indicó que cuando las NUT entren en vigor se agilizará la concesión de licencias. También señaló que imagina que muchas personas están esperando a las normas para pedirlas porque entonces será más rápido.