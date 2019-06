El Consell reconoce que no tiene suficiente personal para vigilar el acceso a la Cova Tallada Decenas de turistas se aglomeran en las inmediaciones de la Cova Tallada, situada entre Xàbia y Dénia. / LP El director general de Medio Natural se reunirá con los ayuntamientos de Dénia y Xàbia para solicitarles que aporten los efectivos que puedan B. ORTOLÀ DÉNIA. Viernes, 7 junio 2019, 01:11

La Generalitat Valenciana no tiene suficiente personal para llevar a el control de acceso a la zona costera de la Cova Tallada este verano. Así lo confirmó ayer el director general de Medio Natural, Antoni Marzo, a tan solo nueve días de que arranque esta propuestaesta propuesta de acotación del enclave, para reducir los daños al ecosistema de la zona que provocan las aglomeraciones, especialmente durante los meses de verano.

Por ello, desde el estamento autonómico quieren reunirse con los Ayuntamientos de Dénia y Xàbia para tratar de trazar las líneas maestras de las tareas de control que empezarán, apuntaron, el próximo 15 de junio. «Ninguna de las partes va sobrada de personal», aseguró ayer el director general.

Apuntó además que la intención de la Generalitat es reforzar el personal adscrito al Parque Natural del Montgó, «la brigada de la zona» con gente de la plantilla de Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos). «Queremos que siempre haya personas controlando este espacio natural, especialmente en las horas de más afluencia para evitar que se repitan imágenes como las de los últimos veranos». En las anteriores temporadas estivales la Cova Tallada ha llegado a albergar en un mismo momento a más de 400 personas. Muchas de ellas con comportamientos incívicos como dejar todo tipo de desechos, o incluso hacer pintadas en las antiguas de paredes de esta cavidad natural.

Las tareas de control para entrar a la cueva empezarán el próximo 15 de junio

A estas brigadas, el dispositivo de vigilancia también contará con un operativo de la Policía Autonómica, «también estarán allí a diario». Su principal cometido, tanto el de los agentes como el de los miembros de la brigada, será informar sobre la situación de la cueva y las medidas de restricción impuestas.

«En un principio queremos que esta medida sea informativa, para incrementar la acción disuasoria, queremos que la gente entienda lo que estamos haciendo. El objetivo principal no es la sanción económica. De alguna manera lo que hacemos es armonizar las visitas con la preservación del espacio».

Marzo reconoció que todavía no se han sentado con los consistorios de Dénia y Xàbia para organizar el dispositivo, por lo que no saben que es lo que pueden aportar a la causa ambos municipios. «A lo largo de esta semana queremos hablar con los ayuntamientos para que en la medida de sus posibilidades, que sabemos que son escasas, si pueden aportar algún grado de colaboración, que lo hagan. No queremos que descanse toda la responsabilidad en estos municipios, porque sabemos que van escasos de recursos».

El director general apuntó que el personal necesario debe cumplir, al igual que el resto de personas que participan en los trabajos de control, «requisitos para llevar a cabo tareas informativas. Nos valen todo tipo de aportaciones, si tienen monitores o becarios que contratan en estas fechas, también serán bien recibidos».

Según Marzo, estos trabajos se harán «de manera participativa, por petición expresa de la Junta Rectora del Parque Natural del Montgó, es la mejor forma de llevarlos a cabo», indicó.

Por su parte, los ayuntamientos de Xàbia y de Dénia están a la espera de que se lleve a cabo la reunión, que está prevista para principios de la próxima semana.

Desde ambos municipios remarcan la importancia de empezar «cuanto antes» con las tareas de vigilancia. Lo mismo piensan desde Acció Ecologista Agró, su portavoz, Joan Sala ya avisó de que la única forma de frenar la desaparición de algunas de las especies que habitan en la zona, tales como vermétido, «pasa por reducir el acceso a la zona, tanto los que llegan a pie como por agua». De hecho, remarcó que el tránsito de embarcaciones menores ha dejado grandes cantidades de residuos como el aceite de los motorores, entre otros.