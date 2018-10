El Consell dotará a Dénia de una normativa urbanística transitoria antes de Navidad Imagen de parte del casco urbano de Dénia con el Montgó al fondo tomada desde el castillo. / Tino Calvo El Pacte del Botànic agota el plazo de la suspensión de licencias para poner fecha a las NUT que elaboró y así da margen al Consistorio para evitar conceder permisos R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 19 octubre 2018, 01:05

Las anheladas Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) de Dénia tendrán luz verde antes de Navidad. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio puso ayer fecha tope para que la Generalitat las apruebe, será antes del 20 de diciembre. El Pacte del Botànic esperó justo hasta la víspera del levantamiento de la suspensión de licencias en la capital de la Marina Alta para hacer este anuncio tan esperado por los agentes sociales.

La directora general de Territorio, Rosa Pardo, remarcó que las NUT proporcionarán a Dénia «un régimen urbanístico transitorio hasta que se apruebe el Plan General Estructural (PGE) que se encuentra en tramitación» y permitirán que antes de la fecha se recupere «la normalidad y seguridad jurídica en la actividad urbanística» de la ciudad. Y es que Dénia carece de planeamiento ya que los tribunales tumbaron los planes anteriores que devolvía a la ciudad el marco urbanístico de 1972, que el Consell suspendió por ser obsoleto.

Respecto a las dudas suscitadas sobre qué texto se aplicará, si el elaborado por conselleria o la propuesta enviada por Dénia el pasado 7 de septiembre, al final ha ganado el primero. Pardo detalló que han redactado una versión definitiva que «no modifican sustancialmente el documento inicialmente propuesto». Según explicó, se han introducido «ciertos ajustes y mejoras» derivados de las alegaciones presentadas, de las reuniones con el Ayuntamiento de Dénia y los agentes sociales y de la información aportada por el propio Consistorio

El gobierno autonómico se decanta por su propuesta con algunos «ajustes y mejoras»

También se refirió al fin de la suspensión de licencias decretada por el gobierno local mientras elaboraba el PGE. La directora general comentó que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de dos meses para resolver las solicitudes de licencias que se presente desde hoy y que eso llevaría hasta finales de diciembre. Pero antes de que alcanzara ese momento en el que deba pronunciarse sobre si las concede o no, el Consell ya habría aprobado las NUT, «evitando así la inseguridad jurídica que podría conllevar», argumentó Rosa Pardo.

Con la puesta en marcha de estas normas, Dénia contarán con un marco provisional en materia urbanística mientras sale adelante el nuevo Plan General Estructural, que está en fase de tramitación. Sobre el futuro planeamiento que definirá el modelo de ciudad, la directora general incidió en que desde el consistorio les han informado de que «se han analizado las alegaciones y se han obtenido todos o casi todos los informes sectoriales. No obstante, aún restan trámites esenciales previos a la aprobación del plan como la declaración ambiental y territorial estratégica».

Reacciones

Nada más conocer la noticia, integrantes de la Plataforma Cívica de Dénia que exigía que se pusiera fin al limbo urbanístico en el que se encuentra la capital de la Marina Alta mostraron su alegría por el anuncio pero dejaron traslucir sus reservas al no saber todavía el contenido definitivo de las NUT.

La presidenta del Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma), Sonja Dietz, aseguró que resultaba «ilusionante» porque el hecho de hacer publica una fecha tope suponía que «se comprometen en firme a ella». Según apuntó, es «positivo y necesario» que por fin haya un planeamiento, aunque matizó que «lo ideal habría sido que estuvieran ahora, en este mes de octubre, cuando se levanta la suspensión de licencias».

En cuanto al argumento ofrecido por Pardo sobre el margen de maniobra que tiene el Ayuntamiento para dictaminar sobre la concesión de permisos, Dietz señaló que era «una contestación comprensible». No obstante, subrayó que la Plataforma Cívica intentará volver a concertar una reunión con la conselleria para obtener más detalles.

Otros integrantes de este colectivo coincidieron en que era una «excelente noticia» el que se marcara una fecha y que salga adelante la propuesta autónoma con algunas modificaciones que, al parecer, serán poco relevantes y evitarán una segunda exposición al público del documento.

Asimismo, hicieron hincapié en que el día elegido para anunciarlo esta muy significativo ya que ahora ya no tendría sentido que la Plataforma interpusiera las demandas que anunció si la Generalitat no aprobaba de forma urgente el documento.

Pero no todos los agentes sociales estaban tan satisfechos con la noticia. El presidente de la Asociación de Constructores y Empresas Afines de Dénia, Antonio Vargas Zurita, declaró que no entendía que se hubiera «demorado tanto» la fecha. Según recalcó, «es penoso que no tengamos un planeamiento al que acogernos» y lamentó que en estos dos próximos meses la situación va a seguir «igual» porque no se aprobarán licencias. Además indicó que si salen adelante las NUT de conselleria, el documento chocará con el Plan General Estructural del Consistorio.