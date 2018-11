El Consell busca naves en la provincia para los archivos apilados del Palau de Justícia de Dénia Decenas de funcionarios durante la última manifestación celebrada ante las puertas del Palau de Justícia de Dénia. / B. Ortolà La Generalitat admite que conocen el problema de los juzgados desde 2017 pero no pueden dar solución porque les falta espacio en su sede central B. ORTOLÀ DÉNIA. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:55

La Generalitat no tiene espacio para almacenar los archivos que se apilan desde hace tiempo en los sótanos del Palau de Justícia de Dénia. Según confirmaron ayer, la sede principal que la Conselleria tiene para este cometido «carece de espacio apropiado» por lo que actualmente «se están buscando nuevos espacios en la provincia de Alicante, y también en la de Valencia, para almacenar toda la documentación que ahora ocupa dependencias no habilitadas para ello», como sucede en los juzgados de la capital de la Marina Alta. Aunque no aclararon cuánto tiempo que puede llevar esta búsqueda.

Del problema de falta de espacio, aseguraron, «se tiene conocimiento, y en junio de 2017 se dio traslado a la subdirección correspondiente a fin de que nos comunique formalmente las necesidades de ampliación de espacios para archivos».

En cuanto a otra de las deficiencias de los sótanos del Palau de Justícia de Dénia, la de los residuos que desprende el aislante, apuntaron desde conselleria que no tienen en sus archivos el informe del Institut Valencià de Seguretat i Salut que se les ha requerido desde Dénia.

La Generalitat reconoce que instalar más ascensores es «tarea difícil y no siempre posible» En 2014 se hizo la última auditoría con mediciones de electricidad estática que fueron favorables

A pesar de ello, lanzaron un mensaje de tranquilidad al confirmar que la proyección de protecciones contra el fuego «en ningún momento se pueden asociar con el asbesto (amianto) y sus derivados, ya que ésta se realiza con perlita-vermiculira, un compuesto donde los elementos más representativos son minerales». No obstante, afirmaron que se llevarán a cabo los análisis pertinentes «si procediera».

Respecto a la denuncia sobre la elevada presencia de electricidad estática, que tanto preocupa a los funcionarios del Palau, recordaron que hasta el año 2014 se han realizado auditorias con mediciones en diferentes puntos de la sede dianense. En todos los casos, remarcaron, «las pruebas resultaron favorables, por lo que se desestimó seguir con dicho coste anual». No obstante, desde la conselleria anunciaron que tienen previsto realizar una nueva medición en 2019 para ver si los parámetros han cambiado y ahora son desfavorables.

Una de las peticiones de los funcionarios que, al parecer, tiene difícil solución es la instalación de nuevos ascensores. Actualmente el edificio cuenta tan sólo con uno para dar servicio a las cerca de 150 personas que trabajan en los juzgados, así como para los otras 200 que pasan cada día por las instalaciones. Además, según los trabajadores, no está acondicionado para dar servicio a las personas con movilidad reducida.

Desde la Generalitat incidieron en que resolver este inconveniente «es tarea difícil y no siempre es posible». Recordaron que el edificio del Palau de Justícia de Dénia «tiene una antigüedad aproximada de 20 años y, cuando se ejecutó, se hizo con la normativa y licencia propias de la época, por lo que no se requería mayor número de ascensores ni mayor dimensión de su cabina».

Y sobre los problemas estructurales que presenta el Palau, como las grietas y desgaste de algunas de las dependencias, confirmaron que se ha realizado la contratación de un informe técnico sobre las fisuras del edificio y las propuestas para su eliminación.