Conductores de autobuses alertan del escaso espacio para girar en la nueva rotonda de Dénia

Un autobús girando en la rotonda en construcción. / R. G. La glorieta que se está construyendo en Joan Fuster es de dos carriles, pero los autocares ya pasan muy justos cuando circulan ellos solos R. GONZÁLEZ Miércoles, 13 febrero 2019, 00:59

La nueva rotonda que se está construyendo en Dénia, en la avenida Joan Fuster con la calle Manuel Lattur, está generando críticas de los usuarios antes de estar acabada. Los conductores de autobuses han alertado del escaso espacio que tienen para hacer el giro en el caso de los autocares grandes y lamentan que no se tenga en cuenta este tipo de vehículos cuando se diseñan las glorietas.

La calle Manuel Lattur alberga desde hace tiempo la parada provisional de autobuses puesta en marcha por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para llevar a cabo la conexión con Calp mientras se restablece la circulación de la Línea 9 del TRAM. Para llegar allí, los autocares deben pasar antes por Joan Fuster y tomar la nueva rotonda que empezó a hacerse a mediados del pasado mes de enero. El principal problema que afrontan los grandes autobuses es que tienen poco margen de maniobra. Según han destacado los conductores, cuando entran en ella solo puede circular su vehículo y con cuidado.

Eso no supondría una preocupación si no fuese porque el proyecto no contempla un único carril, sino dos, como ha confirmado la concejal de Territorio de Dénia Maria Josep Ripoll. Los que han de manejar estos grandes vehículos han mostrado su perplejidad ante algo que les parece sorprendente. Según han señalado, esa solución para la intersección se ha diseñado teniendo en cuenta «solo coches pequeños». Por eso han lamentado que no piensen en otros usuarios que han de circular por ese vial y han de girar, pues hay autocares grandes que deben extremar la precaución en ese punto.

Los trabajos que se están llevando a cabo forman parte de la primera fase del proyecto. La actuación se centra en la construcción de una rotonda de 15 metros de diámetro en la avenida, a la altura de Manuel Lattur para remodelar el antiguo cruce y dar continuidad a la avenida, de manera que se ponga fin a la barrera que suponían las vías del tren y poder tener dos carriles con un mismo sentido a cada lado del trazado ferroviario. Eso se conseguirá mediante un paso a nivel junto a la intersección con la calle Pintor Llorens.

Una mini glorieta

De esta forma, en la segunda fase se conseguirá pasar el tráfico cruzando las vías del TRAM, que a su paso por el núcleo urbano funcionará como un tranvía. Además, la actuación se completará con una mini glorieta al final de Pintor Llorens que entroncará con Joan Fuster y que tendrá un diámetro interior 8 metros.

Con esta actuación se acabará con el efecto barrera que suponían las vías del tren y eso ayudará a convertir la avenida en la ronda sur de Dénia que permitirá liberar de tráfico el centro de la ciudad. Aspecto que también está reflejado en el propio proyecto que salió a licitación.

Las obras de la rotonda y el paso a nivel las adjudicó el Ayuntamiento de Dénia en diciembre a la empresa Aglomerados Los Serranos SA por un montante cercano a los 182.5000 euros. Y tiene un plazo de ejecución de unos tres meses.

El hecho de que los autocares grandes pasen muy justos por la nueva rotonda en obras ha generado suspicacias entre algunos vecinos, que recuerdan los sucedido el pasado año con la nueva estación provisional de autobuses de Dénia. Esa infraestructura generó numerosas críticas en su día porque los vehículos grandes tenían que hacer numerosas maniobras para poder entrar en los andenes. De hecho, los de las grandes líneas han acabado haciendo las paradas en la parte exterior.