La concejal de Benitatxell acusada de presunta estafa no tendrá delegaciones Nieves Garcia y Maria Dolors Catalá durante el último pleno. / T. Calvo La portavoz de I-MA, Nieves García, asegura que ha tomado esta decisión para «no entorpecer el buen funcionamiento del nuevo gobierno» R. B. BENITATXELL. Viernes, 19 octubre 2018, 01:05

El nuevo ejecutivo de Poble Nou de Benitatxell no contará con una acusada por presunta estafa y falsedad en documento público. Tanto el alcalde, Miquel Àngel Garcia, como la propia afectada, la edil de I-MA Nieves García, confirmaron que ni ella ni su compañera de partido, María Dolores Catalá, ostentarán delegaciones.

Según explicaron, se trata de una decisión que parte de las concejales de I-MA. «Lo más importante era restaurar la democracia en el Ayuntamiento de Benitatxell, y ahora hay que trabajar por su buen funcionamiento, no quiero que este proceso judicial entorpezca lo que hemos conseguido y que sólo se hable de una concejal investigada», apuntó.

Nieves Garcia comunicó primero su decisión a su compañera de partido, quien también decidió no tomar parte en el nuevo gobierno. Según explicó, «me dijo que lo que hacía una debía hacer la otra».

Aunque no estarán al frente de concejalías, la edil de I-MA señaló que su partido respaldará al nuevo ejecutivo «en todas las propuestas que surjan con la intención de recuperar la democracia e impulsar la participación ciudadana real». La edil aseguró además que el alcalde y sus compañeros de gobierno «podrán contar también con mi ayuda y experiencia que he conseguido tras 23 años en la Corporación».

En cuanto a la acusación de presunta estafa y falsedad documental, dijo estar «tranquila, porque estoy convencida de que al final se demostrará que no he cometido ningún delito». Según García, «por mucho que se quiera manchar mi trabajo y mi imagen, en todos estos años he trabajado por mis vecinos y vecinas. Creo que el gesto de generosidad que hacemos ahora demuestra que no nos mueve ningún interés personal y ni siquiera político».

Por su parte, el alcalde agradeció la decisión tomada por las concejalas de I-MA, «en especial la de Nieves». Según declaró, «es un gesto que le honra porque se trata de una situación muy complicada y que ha sucedido tras la presentación de la moción. Consideramos de forma muy positiva que se haya hecho a un lado para no perjudicar al gobierno». El munícipe deseó a García «todo lo mejor en su defensa». Además lamentó que «se haya crucificado antes de hora a esta persona de la que todavía no se ha demostrado si es culpable o inocente».

En cuanto al reparto de delegaciones entre sus compañeros de Compromís y Toni Colomer, apuntó que «se sabrá pronto los cargos que ostentará cada uno». Por último volvió a confirmar que desde Compromís «nadie nos ha notificado que estemos expulsados del partido por lo que entendemos que todavía pertenecemos a la coalición a la que estamos agradecidos por todos estos años y con la que compartimos las formas de trabajar».

Dudas

La situación que viven el primer edil y sus dos compañeros de partido fue criticada por el grupo Demòcrates Valencians, formación a la que adhirió hace unos meses el grupo RED de Benitatxell que lidera el exalcalde, Josep Femenia. Dudaron de que Compromís llegue a echar de Garcia, Pascual y Roldan, «tan sólo han querido cumplir el expediente con el anuncio de su expulsión, porque si hubieran querido realmente, habrían parado la moción, bastaba con expulsar a sus ediles antes de que se llevase a cabo».

Afirmaron además que las acusaciones a Femenia de haber utilizado el apoyo de la edil imputada «es absolutamente falsa. Para Demòcrates Valencians, la gestión del exalcalde «ha sido modélica tanto en los aspectos económicos, como en la lucha contra la corrupción».