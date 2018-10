Compromís aún no ha notificado oficialmente la expulsión a los concejales de Benitatxell Los tres concejales de Compromís, a la izquierda, con Toni Colomer y las dos ediles de I-MA. / Tino Calvo El nuevo equipo de gobierno todavía no tiene cerrado el reparto de áreas, aunque el munícipe, Miquel Àngel Garcia, asumirá Hacienda R. GONZÁLEZ BENITATXELL. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:29

Compromís aún ha comunicado oficialmente la expulsión a los ediles de su formación que apoyaron el pasado jueves la moción de censura en Benitatxell y que aupó a la Alcaldía a los valencianistas, con el apoyo del partido independiente I-MA y el concejal popular Toni Colomer. El nuevo munícipe, Miquel Àngel Garcia, señaló ayer que «no he recibido ninguna notificación» de la formación valencianista avisándoles de lo que sucederá.

Garcia apuntó que desconoce cuándo se dirigirá Compromís a él y a sus dos compañeros, Jorge Pascual y María Teresa Roldán, que ahora encabezan el nuevo ejecutivo local. De momento están centrados en tomar las riendas del Ayuntamiento tras el reciente traspaso de poderes.

Cabe recordar que el mismo día que prosperó la moción, la formación emitió un comunicado en el que anunciaba el inicio del procedimiento de expulsión de sus concejales por haber desobedecido sus órdenes de no secundar la censura «con el apoyo de una imputada». Una decisión que trasladó al comité de garantías nacional.

No obstante, la coalición valencianista argumentó en ese momento que no había podido evitar que se llevase a cabo el pleno puesto que existía una providencia del juez instando a cumplir una sentencia. Sin embargo, recalcó que a principios de año, cuando se planteó por primera vez, la dirección ya le dijo a la formación local que no avalaban esa postura y que se les expulsaría si seguían adelante.

Por lo que se refiere a la nueva distribución de áreas entre el nuevo equipo de gobierno poblero, todavía siguen en marcha las conversaciones entre los distintos integrantes. La intención, aseguró el alcalde, es que esta misma semana ya quede decidido cómo será el reparto final y qué delegaciones ostentará cada uno de los seis integrantes del nuevo ejecutivo de Benitatxell. El primer edil rehusó adelantar cuáles son los departamentos en los que ya está más o menos claro el nombre del concejal que lo dirigirá. Eso sí, reconoció que él, además de alcalde, será el responsable del área de Hacienda. Además, compatibilizará las tareas al frente del Consistorio con su trabajo, que hará por las tardes.

Pese a que el primer intento de hacer la moción de censura fue en enero, Garcia hizo hincapié en que no se había hablado de la cuestión del reparto de departamentos. Según recalcó, «la situación era compleja y en ese momento entendíamos que lo importante era que el equipo de gobierno debía cambiar» y en ese aspecto se centraron.