Compromís aprovecha el 9 d'Octubre en Dénia para iniciar la precampaña electoral Todos los miembros de la Corporación, a excepción de los ediles nacionalistas, en la ceremonia institucional. / Tino Calvo Los nacionalistas afirman que son el «voto útil» el próximo 10N y ninguno de sus ediles acude al acto institucional que el PSPV ha «rescatado» R. GONZÁLEZ DÉNIA. Miércoles, 9 octubre 2019, 23:59

Compromís Dénia aprovechó ayer la celebración del 9 d'Octubre para ofrecer en su tradicional acto independiente un discurso con el que arranca la precampaña y calienta motores de cara a la próxima cita electoral del 10N. Los representantes nacionalistas arremetieron contra los socialistas y reiteraron en varias ocasiones que Més Compromís es el «voto útil».

Los festejos del Dia dels Valencians comenzaron a las 10.30 horas en la plaza Jaume I. Allí el Ayuntamiento había programado la actuación de Diànium Dansa, que deleitó al público con bailes tradicionales en los que no faltaron los gigantes Tirant y Carmesina. Además, las falleras mayores de la ciudad, Safir Malonda y Martina Gimeno, se encargaron de recitar una parte de 'Tirant lo Blanc'. Las máximas representantes de las fiestas josefinas leyeron dos pasajes de la obra de Joanot Martorell junto a los dos gigantes.

Junto a todos ellos se situaron los representantes de Compromís, que minutos después iban a celebrar su acto allí mismo, como es habitual, junto a la escultura dedicada a Jaume I. La concejal Eva Ronda se encargó de presentar a las dos personas que iban a hacer los parlamentos. Agustí Serra Espí y María José García.

Esta última, candidata al Congreso por la circunscripción de Alicante, explicó que tres frentes estaban celebrando políticamente esa jornada. Según recalcó, además de ellos, estaba la iniciativa de la derecha y la de los socialistas a través de la institución municipal. García apuntó que resultaba curioso que el PSPV hubiera decidido «rescatar» ahora un acto institucional cuando anteriormente «no tenía interés en realizar».

La nacionalista recalcó que son la «alternativa necesaria frente a actores políticos que han sido ejemplo de egolatría, prepotencia e incapacidad». Por lo que animó a la ciudadanía a que acudiese a las urnas el próximo 10 de noviembre porque es «momento de hacer convoy». María José García insistió en que Més Compromís representa al voto para que «el PSOE no mire a la derecha».

Agustí Serra Espí, miembro del colectivo local, ofreció unas palabras más dirigidas a los jóvenes, que debe activarse para «construir un futuro digno». También arremetió contra la gestión de los socialistas en Dénia, por destinar «más de 200.000 euros en promoción gastronómica» mientras permiten el «capitalismo de barbarie que nos quita el futuro a los jóvenes» y con contratos en los que se «explota» a los trabajadores. Aunque matizó que hay empresarios que pagan sueldos decentes. Espí aprovechó para recordar al ejecutivo local y a la comarca que no todo es turismo, ya que la Marina Alta también es mar, montaña, agricultura o naturaleza.

Poco después de estas intervenciones pero en otro punto de la ciudad, en la plaza de la Constitución, daba comienzo el acto institucional, que el gobierno socialista ha recuperado este año después de que decidiera suprimirlo en 2015. Los concejales de todos los partidos que integran la Corporación, excepto los de Compromís, estuvieron presentes y protagonizaron una foto de familia en la que los ediles posaron flanqueados por los gigantes Tirant y Carmesina.

El alcalde, Vicent Grimalt, en su discurso no aludió a cuestiones propiamente locales. Dijo que en un momento en el que los políticos has «decepcionado» a muchas personas, las instituciones deben «plantar cara a la intolerancia» y al «discurso del odio» que predican ciertos movimientos con estrategias «populistas». En ese sentido, Grimalt recalcó que no se debe tolerar que algunos traten de «invisibilizar» la lacra de la violencia de género.

Asimismo, el primer edil subrayó la necesidad de que las instituciones involucren e ilusionen a las personas. Además, hizo hincapié en el orgullo que suponía ser dianense, «de cuna o de corazón». El alcalde incidió en la importancia de retornar al «debate tranquilo de quiénes somos y dónde queremos ir». También tuvo unas palabras de apoyo a los vecinos de la Vega Baja afectados por el pasado temporal.

Por su parte, el tercer acto político de la jornada lo protagonizaron de forma conjunta Partido Popular, Ciudadanos y Gent de Dénia. Sus portavoces, María Mut, Susana Mut y Mario Vidal, ofrecieron un discurso en el que combinaban párrafos en valenciano y castellano. En sus palabras, enfatizaron que los valencianos son un pueblo con «una lengua, una cultura, muchas tradiciones y una historia propia».

Los representantes de la oposición señalaron que era una jornada para dejar de lado las discrepancias ideológicas y fomentar la convivencia, ya que «los emigrantes de otras comunidades que han escogido nuestra tierra para trabajar y residir también son valencianos». Por ello, hicieron un llamamiento al respeto para hacer de la Comunitat Valenciana «un lugar de referencia».

La jornada festival estuvo repleta en Dénia de diversas propuestas. Un año más, el concierto de la Agrupació Artística Musical de Dénia congregó a multitud de personas en la calle Marqués de Campo. También hubo colas en la paella gigante para 800 personas. Y grandes y pequeños disfrutaron con las actuaciones musicales y los juegos tradicionales.