Comportamientos incívicos y mucho ruido por las noches Martes, 6 agosto 2019, 00:55

En la zona de la calle la Mar no solo se quejan los restauradores. También lo hacen los vecinos, quiénes aseguran que llevan años «aguantando el comportamiento incívico de la gente que viene por las noches de fiesta, especialmente durante el periodo de verano». Aseguran que muchos portales son invadidos por personas que pasan alguna velada en los locales de la zona. «No hay mañana que no tenga que limpiar algún meada de algún gracioso», apuntó ayer una de las vecinas. Afirmó además que en otra ocasión pilló dentro del portal de su edificio a dos personas manteniendo relaciones sexuales. «Son situaciones que no debemos pasar en nuestras casas, pero el Ayuntamiento no nos hace caso».