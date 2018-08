Los comercios de la plaza Arxiduc Carles pierden la clientela turista por las obras Las obras que se están llevando a cabo en la plaza Arxiduc Carles de Dénia. / Tino Calvo Los establecimientos de Dénia de la zona más afectada aseguran que la situación es insostenible y que hacen peores números que en invierno BEATRIZ DEL CAZ DÉNIA. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:39

Los comerciantes de la plaza Arxiduc Carles se quejan de que las obras han hecho que los turistas «hayan desaparecido» de sus comercios. Especialmente se nota la bajada de clientela extranjera y madrileña, que ha supuesto pérdidas en algunos negocios del 60% respecto al año anterior. «Muchos eran clientes de toda la vida, que venían cada verano un par de veces por semana, pero esta vez solo han venido dos: al inicio y cuando se han ido, y porque aquí encuentran cosas que no hay en otro lugar», afirma uno.

Según una de las empresarias, «la situación es para llorar, solo quiero cerrar los ojos y que todo esto haya pasado». Asegura que los vecinos y turistas «evitan pasar por este tramo de la calle» y los que lo hacen es porque ya conocen el local.

Los establecimientos del lado más afectado remarcan que están haciendo números «más bajos que los que hacemos en febrero, que es nuestro peor mes». El periodo estival supone la época de mayores ganancias. Algunos relatan que «el verano pasado llenábamos todos los días, ahora no viene nadie, incluso menos que en invierno, para nosotros es insostenible».

Incluso los vecinos «se lo piensan dos veces a la hora de venir», llegan a reconocer. Con las obras, no se puede aparcar por la zona para realizar recados. Según una de las empleadas de una tienda, «en nuestro negocio han bajado significativamente las ventas porque la gente que viene no puede ni pasar con el coche por la puerta, la situación está siendo horrible y muchos se han quejado». Ante este panorama, uno de los establecimientos ha decidido permanecer cerrado las tardes de esta semana «porque la clientela ha descendido». Otros, en cambio, aprovecharon las fechas establecidas para dar vacaciones y realizar arreglos. «A nosotros nos han descolocado, nos dijeron unas fechas y los plazos no se han cumplido», lamentan.

En el lado por el que está abierta la circulación, y en el que se espera que en septiembre empiece el levantamiento de la acera, muestran su preocupación ante los problemas que prevén por las obras. «Hemos podido sortear el verano porque, aunque ha bajado la clientela, pero ahora cuando levanten la acera esperamos que descienda aún más».

Aun así, los comerciantes comentan que «no estamos en contra del parque que se está haciendo, lo estamos de las formas». Aseguran que es una «cuestión de futuro» y esperan que el parque mejore el entorno y se pueda «volver a la normalidad cuando terminen las obras». Por ello, piden al Consistorio que respete los tiempos. «Llevan ya dos meses trabajando y pararon dos semanas por vacaciones», critican.

Según el Ayuntamiento, los trabajos en esta zona debían empezar el día 11 de junio. Durante la primera fase, el tráfico de la avenida de Alicante se tenía que desviar por el vial que bordea la plaza por el lado este. Se estimaba que esta fase duraría seis semanas y que, tras esta, se iniciaría una segunda fase donde se trabajaría en el interior de la plaza, restableciendo el tráfico de entrada por la zona ahora afectada. Diez semanas más tarde, ese tramo aún no ha sido reabierto. «Nos reunimos hasta en tres ocasiones con ellos y nos dijeron que el 15 de julio estaría acabada la primera parte. Mes y medio más tarde siguen trabajando en la misma zona», lamentan.