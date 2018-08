«Si no fuera por lo que me dan en este comedor social, me moriría de hambre» Algunos de los usuarios que acudieron ayer al comedor social de Extiende tu Mano. / A. Cobos Antonio es una de las personas que acude cada jornada al servicio que ofrece en Dénia la asociación Extiende tu Mano y que el año pasado tuvo 22 usuarios diarios A. COBOS DÉNIA. Martes, 21 agosto 2018, 23:59

«Si no fuera por lo que me dan en este comedor, me moriría de hambre», explica Antonio, uno de los usuarios de este servicio que presta en Dénia la asociación Extiende Tu Mano, de la iglesia evangélica 'La Trinitat'. Con él, son alrededor de quince personas las que estos días de verano se sientan cada jornada en las mesas dispuestas en la sala, a la espera de que les sirvan un menú, compuesto por dos platos y postre.

Pero no solo es comida lo que se proporciona en este comedor social, sino también «un ambiente afable, donde ofrecer calor humano y transmitir a cada uno de ellos que son importantes para Dios y para nosotros», explica esta asociación en su memoria anual. Para los usuarios es innegable el valor de este servicio, así como de los otros de Extiende tu Mano. «Gracias a ellos podemos comer, vestirnos, formarnos», apunta una de las personas que allí acude. «El Estado no colabora lo suficiente, así que es la sociedad la que lo hace», añade.

Tras el servicio de comidas, que se ofrece de lunes a viernes a mediodía, se hace entrega a los usuarios de una bolsa con un bocadillo y otros elementos que sirven de refuerzo alimenticio. Con todo esto, se quiere proporcionar una «comida completa, digna y equilibrada». Este comedor trata de estar abierto también en días festivos, y puede llevarse a cabo gracias a la dedicación de un total de 80 voluntarios. Son alrededor de una docena de ellos los que acuden diariamente para colaborar en las distintas tareas.

«El Estado no colabora lo suficiente, así que lo hace la sociedad», señala uno de los usuarios

Desde su apertura en 2011, este comedor social ha sido un reflejo de los cambios que se han dado en la sociedad española. «El número de personas en riesgo de pobreza, no solo en Dénia, si no en la Comunitat Valenciana, ha aumentado», señala Antonio Calero, presidente de la asociación. Apunta que «aunque la situación macroeconómica puede haber mejorado, en el camino mucha gente se ha quedado descolgada». Así, recalca que a pesar de que la cantidad de usuarios ha disminuido en los últimos años, la ayuda ofrecida es prácticamente la misma, pues «hay menos usuarios, pero más necesitados».

El año pasado, la media de personas atendidas diariamente fue de 22. Una cifra que habitualmente baja en verano, a causa de los trabajos temporales de la época estival, y sufre, una subida considerable en octubre.

Entre la gente a la que se presta ayuda hay diferentes perfiles, comenta Calero, desde aquellos que viven con un nivel de pobreza muy alto y no tiene hogar hasta los que necesitan una «ayuda transitoria». Según la última memoria, el número de atendidos en 2017 fue de 163, un descenso respecto al año anterior, que fueron 217. Esto se debe, según este documento, a la «mejora en el acceso al mundo laboral».

Eso sí, se apunta que, a pesar de esto, «la precariedad es evidente». De hecho, el 75% de los atendidos tienen problemas para encontrar una vivienda fija. Asimismo, se señala que las personas con más dificultades son aquellas con «una situación ilegal en España» y las que tienen «graves problemas de exclusión social y dependencias». Se expone también que «el remanente cronificado aumenta y lo componen mayores de 40 años».

Este documento que el año pasado, un 70% de los atendidos eran españoles y un 30% extranjeros. Además, el 82% de eran hombres. Respecto a la edad, el 83% fueron personas de entre 40 a 83 años.