Dos cofradías de Pego procesionarán sobre ruedas a sus imágenes por la falta de costaleros Una de las procesiones en la que la Piedad fue llevada a hombros por sus cofrades. / LP El Cristo de la Columna y la Virgen de la Piedad recorrerán las calles del municipio arrastradas por carro al igual que en los últimos años B. ORTOLÀ PEGO. Miércoles, 17 abril 2019, 01:32

Esta Semana Santa, las imágenes de el Cristo de la Columna y la Virgen de la Piedad de Pego procesionarán sobre ruedas. La falta de costaleros obligará a estas dos cofradías a sacar a sus imágenes con un carro, una situación que se repite desde hace unos años. De hecho hace ya casi un lustro que los cofrades del Cristo de la Columna deben llevarla de esta forma: «No hemos conseguido tener suficientes personas como para llevarla de forma segura». Estos días serán poco más de media docena.

En cuanto a la Piedad, esculpida hace unos veinte años, tiene un peso muy superior al resto de imágenes del municipio, ya que «está sobre los 1.000 kilos, puesto que las andas, que son de plata, llegan a pesar 500 kilos». Para poder llevarla en hombros con seguridad, se necesitan unas 40 personas, pero en los últimos años no han llegado a 30.

Aunque por el momento son dos las hermandades que no cuentan con porteadores, «hay otras que también van justas», dicen. En Pego achacan este descenso del número de cofrades a la pérdida de tradición familiar y religiosa: «Antes un padre cedía su puesto a su hijo, todavía hay algunos que lo hacen, pero cada vez son menos. La gente también ha perdido en interés, no es fácil procesionar con tanto peso, además muchos están pendientes del tiempo que pueda hacer».

Las previsiones de lluvia amenazan con cancelar las procesiones programadas el jueves y el viernes

Desde la Junta Central de Semana Santa también señalan que en Pego hay muchas cofradías con imagen para procesionar. «En otros municipios con similares características al nuestro hay cuatro o cinco imágenes, con el número de costaleros que hay en Pego sería suficiente, pero al haber nueve, la cosa se complica. Es una pena porque salir con el carro desluce la procesión, aunque al final lo importante es salir».

Esta falta de devotos obliga a estrechar lazos entre las congregaciones. De hecho, el pasado domingo La Piedad necesitó costaleros de otras cofradías para poder procesionar a hombros.

La falta de costaleros no será la única complicación de Semana Santa. En Pego también estarán pendientes del cielo. Se avecinan días de bastantes precipitaciones que pueden obligar a dejar las imágenes en la iglesia.

Según explican desde la Junta Central, «con las calles mojadas el riesgo de resbalar es grande, especialmente las imágenes que se llevan a hombros. Si llueve no se podrá procesionar». Aunque aseguran que la decisión no se tomará hasta última hora. Y, si finalmente salen a la calle, estarán preparados, «llevaremos plásticos para que no se dañen las imágenes, y si empieza a llover habrá que acelerar el paso». Recuerdan que en alguna ocasión les ha pillado la tromba de agua y han tenido que resguardar la imagen en alguna cochera del recorrido.

Si al final las condiciones climáticas lo permiten, desde la Junta Central instan a vecinos y visitantes a llenar las calles para ver las procesiones del miércoles, jueves, viernes y domingo. «La Semana Santa de Pego es una de las más importantes de la comarca y también de las más antiguas de la Comunitat», recalcan.

De hecho, dos de sus imágenes, el Santísimo Cristo de la Providencia y el Ecce Homo, se tallaron en los siglos XV y XVI. Gran parte de los pegolinos siente gran aprecio por ellas, «tanto por su historia como por su belleza».

A un palmo del suelo

Ambos pasos son los más emotivos de toda la procesión. Destacan las entradas de ambas imágenes en las iglesias una vez finalizado el recorrido. La del Cristo, de hecho, crea mucha expectativa puesto que su altura impide a los costaleros sacarla y entrarla a hombros de la iglesia, «no cabe por la puerta, deben hacerlo agachados, con la imagen a un palmo de distancia del suelo, es uno de los momentos más emocionantes», confiesan muchos pegolinos.