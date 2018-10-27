COCINA TRADICIONAL EN EL HOTEL MAÑET DE MORAIRA

J. Iglesias. EL HOTEL MAÑET DE TEULADA MORAIRA PONE FIN ESTE SÁBADO Y DOMINGO A SUS II JORNADAS DE COCINA TRADICIONAL, DONDE SE HAN PREPARADO GUISOS Y PLATOS POPULARES DE LA COCINA DE MORAIRA. EL MENÚ PARA EL FIN DE SEMANA SE BASA EN UNAS ENTRADAS CON COCAS, 'MULLADOR DE SANGATXO' E HÍGADO DE RAPE EN ESCABECHE. COMO PLATO FUERTE, UN GAZPACHO MARINERO QUE CORONARÁ UN POSTRE TAN TÍPICO DE ESTAS FECHAS COMO ES EL ARNADÍ. EL PRECIO DEL MENÚ ES DE 30 EUROS POR CUBIERTO, CON UNA BOTELLA DE VINO PARA DOS PERSONAS.
POR OTRA PARTE, LA PLAZA DELS PORXENS DE TEULADA-MORAIRA ACOGE DURANTE LA MAÑANA DE HOY SÁBADO EL MERCAT DEL CABÀS, UNA APUESTA POR LA DIFUSIÓN AGROALIMENTARIA DE LOS PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y LA ARTESANÍA QUE SE OFERTA EN UN AMBIENTE FESTIVO DE MÚSICA Y ENTRETENIMIENTO PARA TODAS LAS EDADES. CON ESTA INICIATIVA, EL AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD PRETENDE FOMENTAR LA COMPRA TAL COMO SE HACÍA ANTIGUAMENTE CON ESTA TÍPICA CESTA Y, AL MISMO TIEMPO, FOMENTAR UN CONSUMO SOSTENIBLE RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE.