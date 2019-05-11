LAS COCAS DE TAPES LA XARA, ENTRE LAS TRES PRIMERAS DE ESPAÑA

JOSÉ IGLESIAS. QUE LA COCA ES UNA COMIDA TRADICIONAL DE LA MARINA ALTA ES BIEN CONOCIDO, Y ASÍ HA QUEDADO PATENTE EN EL II CONCURSO NACIONAL DE COCAS CELEBRADO EN OLIVA, DONDE EL RESTAURANTE TAPES LA XARA SE ALZÓ CON EL TERCER PREMIO CON SU 'COCA DE BOTIFARRA DE CEBA DE LA XARA I CARXOFA DE LA MARJAL DE PEGO' ELABORADA POR EL EQUIPO QUE DIRIGE EL CHEF DAVID CASTELLÓ RUIZ.
LA COCA GANADORA DEL TERCER PREMIO TIENE UN ASPECTO ALARGADO Y MEZCLA LA INNOVACIÓN CON LA TRADICIÓN, Y ESO, PRECISAMENTE, ES LO QUE AL PARECER CAUTIVÓ AL JURADO.
EXPLICA DAVID CASTELLÓ QUE ELLOS REALIZAN LA MASA DE LA COCA CON LA RECETA TRADICIONAL DE LA MARINA, PERO CON MASA MADRE DE HARINA DE ESPELTA EN LUGAR DE LEVADURA. POSIBLEMENTE, SEÑALÓ EL CHEF, SU COCA SE SITUÓ ENTRE LAS TRES PRIMERAS PORQUE HORNEÓ LA MASA CON LOS INGREDIENTES DE LA CUBIERTA, COMO ES TRADICIONAL EN LA MARINA ALTA, EN LUGAR DE HORNEAR LA MASA POR UN LADO, ELABORAR EL CONDUMIO POR OTRA PARTE Y UNIRLO DESPUÉS: «ASÍ QUEDA LA MASA MUCHO MÁS JUGOSA», INDICÓ CASTELLÓ.
LA COCA DE TAPES LA XARA QUE CAUTIVÓ AL JURADO ESTÁ INSPIRADA EN EL TERRITORIO: LA XARA DONDE ESTÁ EL RESTAURANTE Y SUS EMBUTIDOS, Y LOS CULTIVOS DEL MARJAL DE PEGO, EN ESTE CASO LA ALCACHOFA.
EL PRIMER PREMIO SE LO LLEVÓ UNA 'COCA DE PICO' TRADICIONAL DE OLIVA REALIZADA POR EL RESTAURANTE L'OASIS DE LA MISMA LOCALIDAD. EL SEGUNDO PREMIO FUE PARA EL HORNO 'PA I MÉS' DE LA PLAYA DE GANDÍA POR SU 'COCA D'ESPENCAT I MELVA' Y EL TERCERO PARA TAPES LA XARA POR SU 'COCA DE BOTIFARRA I CARXOFES DE PEGO'.
EL JURADO ESTUVO FORMADO POR RECONOCIDOS CHEFS CON ESTRELLA MICHELÍN Y PANADEROS: RICARD CAMARENA, XAVIER BARRIGA (DICEN QUE ES EL MEJOR PANADERO DE ESPAÑA), SALVADOR PLA (PASTELERO MUNDIAL 2018), HANANE AFDILI (LÍBANO), Mª JOSÉ SAN ROMÁN, Mª CARMEN VÉLEZ, Mª JOSÉ MARTÍNEZ, ANTONIO CRESPO (CDT), PEDRO GARCÍA MOCHOLÍ (CRÍTICO GASTRONÓMICO DE LAS PROVINCIAS), Y BORJA SUSILLA (3ER. COCINERO REVELACIÓN MADRID FUSIÓN 2019 DEL RESTAURANTE TULA DE XÀBIA).
EL JURADO TAMBIÉN CONCEDIÓ EL PREMIO A LA MEJOR ESCUELA AL CDT GVA DE VALENCIA POR SU 'COCA PREHISTÓRICA', UNA FUSIÓN ENTRE LAS CULTURAS AMERICANA Y ESPAÑOLA.
EL CONCURSO ESTÁ ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TURISMO DEL AJUNTAMENT D'OLIVA Y LA ASSOCIACIÓ CULTURAL GASTRONÒMICA AMICS DE LES COQUES D'OLIVA (AGACO).
EL COCINERO DE TAPES LA XARA MANIFESTÓ SU AGRADECIMIENTO A TODOS LOS PARTICIPANTES Y HA ANUNCIADO QUE PONDRÁ EN LA CARTA DE SU RESTAURANTE LA COCA GANADORA DURANTE UNOS MESES, «MIENTRAS PODAMOS RECOGER ALCACHOFAS DEL MARJAL DE PEGO DE TEMPORADA». PUES A DISFRUTARLAS.