Los clubes náuticos de la comarca piden prorrogar sus concesiones Imagen de algunas embarcaciones del club náutico de Moraira. XÀBIA. Martes, 12 marzo 2019

La Asociación de Clubes Náuticos de la Comunitat Valenciana (Acncv) en la que se encuentran los de Xàbia, Benissa o Moraira quieren que se desbloquee la aplicación de la nueva normativa de puertos que permite prorrogar las concesiones portuarias hasta los 50 años. Se trata de una norma aprobada el pasado diciembre en Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.

Los miembros de la Acncv han solicitado una reunión urgente con la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador para tratar el tema. Lo hacen, aseguran, «después de no recibir respuesta alguna» tras el encuentro mantenido en la Subdirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas el pasado 6 de febrero. Una cita, recuerdan, «en la que sus representantes se comprometieron a crear una mesa de negociación para establecer los criterios de la tramitación administrativa que ha de desarrollar la nueva normativa».

Los náuticos lamentan esta situación pues recuerdan que desde el año 2002 «no se ha renovado ninguna concesión pese a que más de la mitad de los clubes náuticos de la Comunitat Valenciana tienen sus concesiones caducadas y explotan los puertos con autorizaciones mensuales».

Esperan que la Conselleria «tome cartas en el asunto y que no deje que acabe la legislatura sin dar soluciones a una situación que está llevando al límite». De hecho hacen hincapie en que en los últimos 17 años «solo se haya aplicado la Ley de Puertos para subir los cánones que deben pagar los clubes asfixiando así a muchos clubes hasta el punto que algunos han llegado a un punto de no retorno. Esperamos que ese no sea el objetivo real de esta parálisis».