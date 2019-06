El Club d'Escacs Xàbia se proclama vencedor de la Liga Comarcal de Ajedrez J. Z. Xàbia Miércoles, 5 junio 2019, 08:34

El Club d'Escacs Xàbia se proclamó vencedor de la Liga Comarcal de Ajedrez. El domingo por la mañana se celebró el campeonato en el pabellón Miguel Buigues de Xàbia, en el que se reunieron 14 equipos de toda la Marina Alta. Cada formación estuvo compuesto por cuatro jugadores, más los reservas, y en total participaron 60 niños.

La clasificación por equipos la encabezó el club local con cuatro victorias y un empate. La segunda plaza fue para la formación del Club Escacs Calp, con los mismos triunfos y una derrota; seguido del Club d'Escacs Dénia, con tres victorias, un empate y una derrota.

Los mejores jugadores del torneo a nivel individual fueron en el primer tablero, Ivan Staneke del Calp; en el segundo tablero, Ángel Peréz Roig del Xàbia; en el tercero, Mikael Arutyunov del Xàbia; y en el cuarto tablero, Pau Gandia Duque del Calp.

También se entregaron los trofeos a los mejores jugadores individuales de la liga comarcal. En categoría Sub 16 venció Mikael Arutyunov. En Sub 12 el triunfador fue Pau Nieto Bou de Xàbia. José Salvà de Gata de Gorgos se impuso en categoría Sub 10, mientras que en Sub 8 se impuso Sava Chy Chyn de Calp.