El Club Deportivo Dénia da de baja al centrocampista Beibel por «bajo rendimiento»

El jugador Beibel ya no volverá a jugar con el CD Dénia por lo que resta de esta temporada. El director del deportivo del conjunto dianense, Tano Bertó, conversó con el centrocampista durante el primer entrenamiento que ha realizado el equipo esta semana para comunicarle que el club ya no cuenta con sus servicios. El motivo alegado fue el bajo rendimiento que el jugador ha dado desde su llegada al conjunto groguet.

Este jugador, que protagonizó el culebrón del verano con su fichaje inicialmente por el conjunto de la Marina Alta, su posterior fichaje por el CD Eldense y su definitiva incorporación a la plantilla dirigida por Diego Miñana, «no ha cumplido las expectativas que se habían depositado en él», según apuntó el director deportivo.

De hecho, desde su llegada al equipo dianense, la presencia de Beibel en el once inicial del técnico ha sido intermitente. No ha despuntando con su juego y esto le ha hecho verse en el banquillo en la mayoría de los partidos. Su irregularidad ha sido notable y parece que no llegó a sentirse cómodo con el estilo de juego. En Tercera División se juega de otra manera, mientras que en Preferente prevalece la presión y el físico a la calma y el juego de toque.

Con la marcha de este jugador la plantilla, que ya era corta, se queda todavía más justa para abordar la segunda vuelta de la competición liguera. Si bien no es una baja importante dado que Miñana no contaba con asiduidad con este jugador, el técnico groguet sí lo notará a la hora de completar una convocatoria. El conjunto dianense se ha quedado ahora con una plantilla de 18 jugadores., aunque Tano Bertó aseguró que se encuentra sondeando el mercado de Tercera División con la intención de realizar dos incorporaciones lo antes posible.