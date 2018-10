Estoy intentando ver todas esas películas antiguas que no he visto o que ya no recuerdo. Me está pasando con el cine. Me pasa también con la literatura. No me malinterpretéis. No se trata de vivir en el pasado. Me interesa (y mucho) lo que se hace ahora. Pero tengo muy claro que para entenderlo necesito primero entender a los clásicos. Saber qué se escribió. Qué se rodó en esas épocas que tan poco (que tanto) tienen que ver con la nuestra. Te libera un poco del «yoismo» al que estamos acostumbrados. De un sistema (este) en el que no puedo buscar un texto en Internet sin que irrumpa el último anuncio de ropa (Google me tiene pillada, sabe que soy mujer, asume que me pirro por los trapos).

Y se pasea por mi pantalla una modelo luciendo tipo con expresión resolutiva y paso firme, para decirme que eso es lo más. Que me va a ir mejor si me compro esa falda. Y a mí me pasa que, sin hacer ascos a la falda (la falda es solo marketing), creo que lo más es otra cosa. Lo más es invertir el tiempo (somos dueños de muy pocas cosas pero el tiempo es casi lo único que es nuestro) en temas que te interesen. Lo más es ser capaz de construir tu propia opinión. Perderte en los pasillos una biblioteca. Investigar sobre un cuadro. O sobre física. O sobre lo que sea que te mueva por dentro. Eso sí es lo más. Y al hacerlo te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta que no pasa nada si te sales un poco de lo establecido. Si no te has enterado de la última noticia o la última polémica. Que en realidad no pasa absolutamente nada.

Además está la fascinación de encontrarte con obras y filmes que no pierden frescura ni fuerza con el paso de los años. Lo sientes al leer 'Rojo y Negro' de Stendhal. Al ver (otra vez) 'El apartamento' de Billy Wilder. Y después, al coger una obra actual, detectas claramente la influencia de muchas de las anteriores. Paul Veyne afirmaba que los clásicos nos enseñan a hacernos preguntas. Yo, que cada día tengo más preguntas, estoy convencida de que muchas, muchas de las respuestas se hallan justo allí mismo. En los clásicos.