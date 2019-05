Ciutadans Pego acusa a Ciudadanos de suplantar su identidad para ganar votos La candidata de Ciutadans de Pego, Alicia Siscar, junto a Carmelo Ortolà. / B. O. El grupo liderado por Alicia Siscar asegura que la formación naranja ha tomado como estrategia el ataque personal a la candidata independiente B. ORTOLÀ PEGO. Sábado, 11 mayo 2019, 01:01

Tan sólo han pasado unas horas del arranque de campaña electoral de las municipales y en Pego ya han empezado con las hostilidades. Ciutadans de Pego y Ciudadanos son los protagonistas del primer enfrentamiento. Los primeros, grupo independiente con años de historia en el municipio, acusan a la formación naranja de suplantar el nombre «con la única intención de confundir a los electores y ganar algunos votos».

Según la formación fundada por Carmelo Ortolà y que ahora lidera Alicia Siscar, Ciudadanos (Cs) ha repetido esta práctica en diversas ocasiones, «principalmente en redes sociales». Por ello instan a sus votantes a «no dejarse manipular por otra opción política que nada tiene que ver con nuestra candidatura».

El grupo independiente acusa a Cs, liderado por Simón Ortolá, de «focalizarse» con su formación y, especialmente con la candidata. Según la propia Siscar, en los dos últimos debates organizados por un medio local, el número uno del grupo naranja «la ha tomado conmigo, con ataques duros sin venir a cuento. Hasta tal punto llegó que tuve que pararle los pies».

La formación de Siscar asegura que ha rechazado ofertas para ir con Cs o el PP

Según Siscar y los suyos, existen varias razones por las que Cs ha puesto el punto de mira en su partido. Una de ellas, comentan, es que ambos partidos comparten el mismo perfil de votante, «una opción moderada. Les estamos molestando porque quieren a nuestro electorado, lo necesitan, por ello han focalizado toda su campaña contra nosotros». Desde Ciutadans de Pego afirman que habían recibido propuestas para unirse a los proyectos del Partido Popular y de la formación naranja, «pero nos hemos negado puesto que si lo hubiésemos hecho, habríamos perdido nuestra identidad como partido».

Desde el grupo independiente han lanzado una pulla al líder de Ciudadanos: «Nosotros no pretendemos, como algunos, ir cambiando de partidos para estar en la política y vivir de ella. Si nos respaldan los votantes, continuaremos, si no es así, querrá decir que no hacemos falta, nuestra misión ya estará cumplida. Nos iremos a casa, algo que no pueden decir otros políticos a los que no se les conoce otro oficio».

Insinúan, además, que la estrategia que ha adoptado Cs «lleva el sello de la casa, ya sabemos dónde está el director de la orquesta». Palabras que se refieren al exalcalde Carlos Pascual, «nosotros hemos demostrado que defendemos exclusivamente los intereses de nuestros vecinos, por encima de cualquier siga. Lo hemos demostrado desde 2007 cuando una 'vendetta', al más puro estilo mafioso, el Partido Popular de Pego se vendió a los 'barreteros'. A partir de ese momento los populares pegolinos han estado dominados por ellos, y así les ha ido».

Ante esta situación, desde Ciutadans Pego solicitan «respeto para nuestra formación política, la misma que nosotros tenemos con el resto de partidos que concurren a las elecciones del 26 de mayo».

Ante tales acusaciones, desde la formación naranja evitaron pronunciarse al respecto. Ortolà tan solo se limitó a señalar que el nombre de su grupo «es Ciudadanos, un partido de ámbito nacional. Todo lo que digan a dejen de decir, no tiene nada que ver con nosotros».