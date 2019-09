Ciudadanos Xàbia denuncia el estado en que se encuentra el parking de la Plaza de la Constitución tras las lluvias Estado del parking de la Plaza de la Constitución. / LP El portavoz de la formación naranja, Enrique Escrivá, reclama «soluciones y medidas básicas de seguridad de manera urgente» R.X Viernes, 13 septiembre 2019, 18:31

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Xàbia, Enrique Escrivá, ha denunciado el «grave riesgo para la seguridad que entraña para los usuarios, el estado en que quedaron ayer parte de las instalaciones del parking de la plaza de la Constitución».

El concejal ha manifestado que «lo preocupante no son ya las goteras ni los desconchones de un parking que pagamos todos los xabieros, sino que se conviertan en un peligro para la seguridad de los usuarios, con el agua de las goteras encharcando y corriendo por las escaleras y un ascensor fuera de servicio. Mientras que el interior del recinto tampoco estaba exento de riesgo de caídas y resbalones para los usuarios, con zonas encharcadas y goteras sin vallar ni señalizar»

El Concejal de Cs ha anunciado que pedirá explicaciones acerca del estado y medidas de seguridad y prevención de riesgos para los usuarios en el próximo Pleno del Ayuntamiento y propondrá al mismo «que se integren en las instalaciones del parking, elementos de seguridad básicos, como barreras de goma antideslizantes en los escalones de las entradas peatonales al parking».

Detalles del techo del parking. / LP

El edil de la formación naranja, también se ha pronunciado sobre el puente de Triana, mostrando su preocupación por el estado en que se encuentra la infraestructura y su cierre tardío al tráfico. «El último episodio de la falta de previsión del equipo de Chulvi, lo sufrimos una vez más ayer con el Puente de Triana», ha manifestado Escrivá.

«El puente es una infraestructura sensible desde hace años, y a día de hoy, no solo no sabemos hasta cuándo tendremos que esperar para que el equipo de Chulvi actúe, vuelva a contratar la ejecución del proyecto y tengamos un nuevo puente en condiciones, sino que tampoco entendemos cómo pudieron esperar hasta la noche de ayer para cerrarlo al tráfico, habiéndose decretado alerta roja por lluvias por la Aemet para ayer y hoy, a sabiendas del caudal del río, del riesgo que entraña para la circulación el frágil estado del puente y las grietas que hay en el mismo»