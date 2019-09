Ciudadanos Dénia tilda de «precaria» la limpieza de los colegios públicos Susana Mut, portavoz de Ciudadanos Dénia. / LP La formación naranja critica que a las aulas solo se les pasa la mopa y que en ningún caso el contrato especifica que deban fregarse REDACCIÓN Viernes, 27 septiembre 2019, 13:35

Ciudadanos Dénia ha calificado hoy de «precaria» la limpieza de los colegios públicos de la ciudad. Los motivos que aduce son el método que se emplea, en número de empleados y las horas destinadas. La portavoz de la formación naranja, Susana Mut, ha lamentado que en la licitación del nuevo contrato de limpieza de edificios municipales y colegios públicos no se incluyeran las mejoras que Cs había propuesto en varias ocasiones. Según ha destacado, englobar juntas todas las instalaciones es «un error de bulto» puesto que la necesidades son diferentes. En ese sentido, Ciudadanos ha recalcado que «no tiene los mismos requerimientos un museo que un colegio donde nuestros hijos juegan en el suelo a diario».

Sobre la limpieza las los colegios, la formación naranja ha explicado que a diario se efectúan barridos húmedos de la aulas y ha matizado que «en ningún caso se específica que deba fregarse, cosa que debería hacerse a diario». Al respecto, ha remarcado que en este aspecto el anterior contrato «ya era deficiente» puesto que, según ha señalado «solo lo se contemplaba que se debían fregar dos veces por semana, aunque la realidad era que sólo se fregaba una vez a la semana y se repasaban las manchas. Ahora, ni siquiera se friega una vez, solo se pasa la mopa».

Asimismo, Ciudadanos ha hecho hincapié en que la limpieza general no se puede considerar como tal ya que «no se mueven los muebles, no se limpian los juguetes, ni las cubetas, ni las alfombras». Para este partido esta situación resulta especialmente preocupante en las clases de Infantil porque «nuestros niños cada vez pasan más tiempo en el suelo jugando» y que los pequeños «almuerzan en la clase, y por su corta edad, son habituales los derrames de batidos, yogures, zumos, les caen trozos de fruta y demás restos, y eso sin tener en cuenta los pequeños y no tan pequeños accidentes fisiológicos típicos de la edad». En su opinión, se deben tomar medidas urgentes porque los niños de Dénia «no se merecen estar en estas condiciones de limpieza tan precarias». Por ello la formación naranja se ha ofrecido para ayudar a mejorar e el contrato de limpieza, así lo dejó patente en el pleno celebrado ayer, en el que Mut reclamó la reunión que les ofrecieron en agosto. Allí la concejal de Educación dijo que se fijaría una fecha en breve.