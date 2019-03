Chulvi será el número dos del PSPV para Les Corts por Alicante El Partido Popular recrimina la decisión del munícipe socialista «al demostrar que no puede compatibilizar los cargos y estar al 100% por Xàbia» R. C. XÀBIA. Martes, 12 marzo 2019, 23:58

Ya lo dejó caer por durante la presentación de la candidatura del PSPV de Xàbia y esta semana se ha confirmado, José Chulvi estará en la lista de los socialistas para Les Corts. Lo hará como número dos por la provincia de Alicante, él mismo lo confirmó esta semana a través de las redes sociales. «Quiero dar las gracias a mis compañeros del PSPV y, especialmente, al president Ximo Puig por su confianza», dijo.

El también candidato a la alcaldía de Xàbia aseguró además que no tendrá problemas en compatibilizar sus funciones de munícipe (si finalmente resulta elegido primer edil) con las tareas de diputado, «ya he compaginado el cargo de alcalde de Xàbia con el de diputado provincial. He estado presenten en el día a día de nuestro ayuntamiento y en cada episodio, bueno o malo, de la vida de nuestro pueblo». Chulvi también recalcó que durante las dos legislatura que ha estado al frente de Consistorio xabiero «he atendido personalmente en el despacho de la alcaldía a más de 9.000 personas. Me veo con las mismas ganas, la misma ilusión y más experiencia que nunca».

El anuncio de Chulvi no les ha venido de nuevo a los miembros del Partido Popular de Xàbia. «Ya sabíamos que ese era el proyecto de futuro de nuestro alcalde, su formación arrancó como secretario de grupo municipal y sus aspiraciones políticas y profesionales eran llegar a les Corts Valencianes», manifestó su candidata, Rosa Cardona.

Los populares dudan de que el candidato socialista pueda compaginar sus funciones en Xàbia y Les Corts, «en esta legislatura ha demostrado lo contrario, no ha estado trabajando al 100% por Xàbia pues no ha gestionado ni las necesidades básicas del municipio como la limpieza, el alumbrado y el alcantarillado, ni ha terminado ni un proyecto, ahora le pedimos que tenga máxima dedicación». Para Cardona, la localidad «está abandonada y después de estos cuatro años, no estamos para más experimentos».