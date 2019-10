Chulvi arremete contra leyes que «castigan» a los consistorios a no poder gastar su dinero Las galardonadas con el premio Vila de Xàbia junto a los miembros de la Corporación. / LP El alcalde de Xàbia ofrece un discurso muy reivindicativo y tilda las legislaciones sobre racionalización y contratos de «trampas» R. G./R. X. XÀBIA. Miércoles, 9 octubre 2019, 23:59

El discurso del alcalde de Xàbia, José Chulvi, en la celebración del 9 d'Octubre fue muy reivindicativo. El munícipe no se limitó solo a reclamar una financiación más justa, sino que arremetió contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la de contratos. Según subrayó, son unas «trampas legislativas que castigan a los ayuntamientos a no poder gastar su propio dinero, a no atender a las personas como toca y a no prestar los servicios tan bien como haría falta».

El primer edil remarcó que se trata de unas «normas absurdas que nos maltratan cada día». En su opinión, los consistorios están haciendo «penitencia» por un «pecado» cometido por el Gobierno central. Y a nivel autonómico, Chulvi apuntó que los valencianos son «prisioneros de una situación financiera insoportable», sin los recursos que les corresponden y en la que no se atienden sus reivindicaciones.

Estas palabras las pronunció durante el acto oficial, en el que se entregan los premios 9 d'Octubre Vila de Xàbia para reconocer públicamente a las personas y colectivos que toman un papel activo en la mejora de la sociedad local.

Entregan los galardones a los valores cívicos y a la solidaridad a Isabel Martí y la asociación Aspanion

El acto, celebrado en el salón de plenos, lo presentó Inés Domenech, reina de les Fogueres, en representación de la juventud local y arrancó con una exhibición de música y danza popular.

Vicenta Torres se encargó de presentar a la asociación Aspanion, galardonada con el premio Vila de Xàbia a la solidaridad. El colectivo de familias de niños y niñas con cáncer tiene una larga trayectoria estatal pero fue hace tres años cuando se asentó en la localidad de la mano de una familia que atravesó esta difícil situación.

Desde entonces se ha movilizado para recaudar fondos con los que apoyar psicológicamente y cubrir necesidades básicas de los afectados y familiares, así como cooperar con organismos de ámbito social y sanitario que impulsan la investigación médica. La presidenta del colectivo a nivel local, Madeleine Powell, recogió el reconocimiento de manos del alcalde.

La otra protagonista de esta entrega de premios fue Isabel Martí Chulià, merecedora del galardón a los valores cívicos por su constante y entusiasta trabajo en pro de la recuperación del patrimonio cultural, en concreto el relacionado con la danza, música tradicional y la indumentaria valenciana. Vecina de Xàbia durante más de 30 años, ha sido clave en la creación y difusión cultural a través del Grup de Danses Portitxol. Bailes como los de 'nanos', les Danses del Corpus o la Dansà al carrer Nou plasman algunas de las tradiciones recuperadas.

La encargada de presentar a la galardonada fue Empar Bolufer. Isabel Martí recogió su premio entre grandes aplausos.