EL CHEF ALBERTO FERRUZ EN EL MITJAFAVAFEST 2019

JOSÉ IGLESIAS. EL COCINERO DEL BONAMB, ALBERTO FERRUZ, CON DOS ESTRELLAS MICHELÍN Y TRES SOLES REPSOL, PREPARARÁ EN DIRECTO, EN LA PLAZA DE LES PESQUERES, UN PLATO CON LA 'FAVA' DE POBLE NOU DE BENITATXELL, UNA LEGUMBRE AUTÓCTONA QUE ES SEÑA DE IDENTIDAD DE ESTE MUNICIPIO Y ESTA SEMANA LA POBLACIÓN RINDE HOMENAJE CON UNAS JORNADAS GASTRONÓMICAS ENTORNO AL HABA EN LA VII FESTA DEL VI I LA FAVA QUE HA PASADO A CONOCERSE COMO EL MITJAFAVAFEST.
LOS RESTAURADORES DEL MUNICIPIO CONTINÚAN INNOVANDO CON SORPRENDENTES PLATOS CADA VEZ MÁS REFINADOS, ORIGINALES Y VIAJEROS COMO EL FALAFEL, EL PAN INDIO, O EL BAOBAO. UNAS TAPAS QUE EXPLORAN TODA LA POTENCIALIDAD GASTRONÓMICA DE UN PRODUCTO TAN NATURAL Y TAN AUTÓCTONO COMO LA 'FAVA' Y QUE CONVERTIRÁN MAÑANA DOMINGO A ESTA POBLACIÓN EN UN ESCAPARATE CULINARIO ABIERTO QUE REIVINDICARÁ SU ESPACIO EN LA COMARCA DE LA MARINA.
OTRO DE LOS ATRACTIVOS DE LA JORNADA SERÁ EL CONCURSO DE VINOS CASEROS QUE ORGANIZA LA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, CALDOS ELABORADOS CON UVA CULTIVADA EN EL PUEBLO, ADEMÁS DE LOS CONCURSOS PARA 'LA FAVA MÉS LLARGA' Y LA 'FAVA DE MÉS GALLONS'.