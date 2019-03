Centro se impone en las Fallas de Dénia y hace doblete como en 2009 Centro ha mostrado su dominio en las Fallas de Dénia. / Tino Calvo Baix la Mar queda segunda y Oeste es la tercera, mientras que Port Rotes vence en categoría Primera R. GONZÁLEZ Domingo, 17 marzo 2019, 23:25

Centro ha mostrado su dominio en las Fallas de Dénia y se han impuesto este domingo en categoría Especial, igual que había hecho este mediodía en infantil. La comisión dels Quatre Cantons lograba así hacer doblete, el segundo en su historia, y repetía la hazaña de 2009.

La fallera mayor, Elena Llorca, y el presidente, Tico Romany, se han mostrado muy emocionados con este triunfo y dedicaron el triunfo a la comisión porque «se lo merece» por el gran trabajo que han llevado a cabo durante todo el ejercicio y porque han plantado «una falla impresionante que ha hecho las delicias de todos». Llorca ha recalcado que estaba «muy orgullosa de la comisión que tengo y que todos hayan hecho el esfuerzo para que hoy estemos alzando un primer premio».

El distrito Centro, con 'Pantomima' del artista Pere Baenas, también se ha llevado los galardones de 'Ingenio y gracia', mejor 'llibret' y mejor crítica fallera, en los premios grandes. Su monumento ha contabilizado 300 puntos, frente a los 273 de Baix la Mar, que ha sido segunda y además ha recogido banderines a la promoción de la igualdad, la promoción del valenciano, a la actividad fallera y a la mejor pintura.

Port Rotes, ganador en Primera. / Tino Calvo

En tercer lugar, con 246 puntos, se ha situado Oeste. Una decisión que no ha sentado muy bien a un grupo de falleros que seguían atentos los premios desde la plaza y que no dudaron en gritar «tongo». De hecho, el presidente de Centro ha admitido que no entendía ese puesto, «pienso que Maléfica de Oeste debería haber quedado segunda». La comisión vaquera logró el premio al riesgo y al ninot indultat. Y la cuarta de la sección fue París Pedrera, con 219 puntos.

En categoría Primera se ha impuesto Port Rotes, como lleva haciendo de forma consecutiva desde 2015, que además ha obtenido el banderín al 'Ingenio y gracia'. Diana, al igual que el pasado año, ha logrado el segundo premio y las distinciones de la mejor crítica turística, crítica local y a la mejor crítica ambiental y gestión de residuos.

Por su parte, Darrere del Castell se aupó al tercer lugar. La falla Saladar se adjudicó el banderín del cuarto y el de la ornamentación, Les Roques finalizó en quinto lugar, seguida de Campaments y Camp Roig. Y el Primer Grup de Mariners recibió la distinción a la mejor calle engalanada.