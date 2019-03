Centre Unificat acusa a Ciudadanos Dénia de poner «trabas» para que no prosperase el pacto La líder de Centre Unificat, Pepa Font, con el secretario del grupo municipal. / R. G. La líder del partido independiente, Pepa Font, lamenta las formas en las que la formación naranja les avisó de la ruptura de la negociación R. GONZÁLEZ/R. D. DÉNIA. Viernes, 29 marzo 2019, 00:46

La decisión de Ciudadanos Dénia de romper las negociaciones con Centre Unificat (CU) para un pacto preelectoral no ha sentado nada bien en la formación independiente. Si desde Cs argumentaron su decisión en el «protagonismo y personalismo» de la líder de los centristas, Pepa Font, CU acusó a la agrupación local del partido naranja de haber puesto «trabas» para que el acuerdo no prosperase.

Font apuntó ayer que «Ciudadanos me despista» ya que fueros sus órganos autonómicos los que iniciaron las negociaciones con el partido independiente el pasado verano. Además, se mostró molesta por la forma en la que había actuado Cs. Según relató, el portavoz y la secretaria del grupo municipal de Cs le comunicaron la ruptura al secretario de CU y no se lo dijeron directamente a ella. «Y enseguida mandaron una nota a los medios», lamentó.

En principio estaba previsto que el miércoles por la noche se reuniera Centre Unificat para abordar la propuesta de la formación naranja y darle una respuesta esta misma semana. Pero ese día fue el que se dio el portazo a las negociaciones. La líder centrista hizo hincapié en que «no pueden cargarse los tiempos de esa manera». Esa decisión llevó a la ejecutiva de CU a optar por preparar un comunicado en respuesta a todo lo sucedido y a realizar una nueva reunión en breve para decidir si concurrirán en solitario a las elecciones municipales del 26 de mayo.

Los centristas decidirán en una próxima asamblea si deciden seguir adelante y presentarse en solitario

El escrito elaborado por el partido de Font reflejaba que la ejecutiva local también había decidido romper todo tipo de negociaciones con la formación local de Cs al considerar que «no han sido sinceros a la hora de proponer, una integración en las listas electorales de cara los comicios municipales de 2019». Según recalcó, Centre Unificat no fue el que dio el primer paso en busca de un pacto. «Fueron sus órganos autonómicos los que el pasado verano iniciaron negociaciones con CU, asegurando que estos contactos estaban autorizados al más alto nivel de la formación naranja», subrayó en el comunicado.

El texto relataba que después de varias reuniones a nivel provincial, la dirección de Cs les indicó que interlocutor a partir de ese momento iba a ser la agrupación local. La formación de los centrista decidió dar un voto de confianza a la negociación y ver cómo se desarrollaba todo. Sin embargo, se encontraron con la «sorpresa» de que desde Dénia ponían «trabas».

Al respecto, la ejecutiva apuntó que se obstaculizó la única condición que le habían trasladado a los negociadores a nivel autonómico y que era que «el cabeza de lista debía de estar consensuado por ambas partes». En ese sentido, CU declaró que siempre se les indicó desde Cs Dénia que solo había una propuesta, «cosa que al final no ha resultado cierta». Según puntualizó, «existía otra candidatura presentada y que en todo momento se nos fue ocultada, con el único objetivo de no llevar a buen puerto la negociación, a sabiendas de que desde Centre Unificat considerábamos que Sergio Benito no era un candidato de consenso».

A pesar de todo ello, hace una semana Sergio Benito, portavoz de la formación naranja y candidato oficioso a los comicios municipales, les convocó a una reunión. En ella «el propio Benito nos propone una integración en la lista bajo las siglas de Ciudadanos, ofreciéndonos ocupar el puesto número dos en la lista, justo detrás de él».

El recelo existente en el partido centrista se trató de deja de lado por que consideraba que «la unión es beneficiosa para obtener un buen resultado en la elecciones de mayo». Pero todo esto se truncó el miércoles. Ese día, recalcaron desde el partido de Font, «nuestras sospechas se confirman con un comunicado falto de estilo y veracidad, tónica habitual de Ciudadanos Dénia en toda la negociación con CU». También criticaron que la formación naranja se atreviera a hablar de «vieja política y regeneración» cuando tiene «personas que han pasado por tres partidos diferentes en tres legislaturas».

Como colofón a su comunicado, Centre Unificat se preguntó si la dirección autonómica de Ciudadanos estaba «al corriente de todo esto». Y añadió que es una pena desaprovechar «una oportunidad de oro para ocupar un espacio de centro en nuestra ciudad, únicamente por aspiraciones personales, viendo como otros partidos se escoran cada vez más a la derecha y a la izquierda».