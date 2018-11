Cedma reclama que el permiso local para vivienda turística se exija sólo en grandes ciudades Mariano Espinosa, Sonja Dietz y Esteban Cobos en la comparecencia del sábado en Ondara. / Tino Calvo La patronal pide que el informe de compatibilidad urbanística que marca la Ley de Turismo se aplique a municipios de más de 300.000 habitantes R. O. ONDARA. Lunes, 12 noviembre 2018, 23:57

El Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma) volvió a incidir en la Fira de Ondara en la problemática que ha supuesto para el sector del alojamiento turístico la entrada en vigor de la Ley de Turismo de la Comunitat. Y no solo para las empresas y particulares que alquilan viviendas por temporadas, sino también para los ayuntamientos que han de aplicar el artículo 65 y expedir unos informes urbanísticos de compatibilidad a los inmuebles sin saber cómo han de hacerlo, con qué criterios o herramientas. Tras el debate surgido, la patronal reclamó una modificación de ese controvertido punto y reclamó que solo se aplique en grandes ciudades, en concreto en municipios de más de 300.000 habitantes.

Sonja Dietz, presidenta de Cedma, junto con el secretario general, Esteban Cobos, y el presidente de la Asociación de Empresas de Alquileres Turísticos de la Provincia de Alicante y miembro de la junta directiva de Cedma, Mariano Espinosa, explicaron los porqués de esta propuesta que se va a trasladar al Consell. Según remarcaron, nueva ley está planteada para ciudades grandes como Valencia y no localidades como las de la Marina Alta en la que no hay suficientes plazas hoteleras para cubrir la demanda y, por ese motivo, el 85 % de las pernoctaciones se realizan en viviendas turísticas. En ese sentido, Mariano Espinosa incidió en que «Valencia tiene 5.000 viviendas de este tipo, cuando en toda la Marina Alta hay un total de 25.000 alojamientos reglados».

El artículo 65 obliga a que las viviendas, para que puedan ser destinadas al uso turístico aunque ya cuenten con la correspondiente cédula de habitabilidad, dispongan de un informe de compatibilidad urbanística que deben expedir los ayuntamientos. Según apuntaron los representante de la patronal, esto ha paralizado la inscripción de nuevos inmuebles en el Registro de Turismo de la Generalitat Valenciana porque muchos de los consistorios de la Marina Alta no disponen de un procedimiento de tramitación del informe, no cuentan con la figura del uso turístico en su ordenamiento urbanístico o, simplemente, no tienen un Plan General en vigor.

Sonja Dietz afirma que los obstáculos del artículo 65 supondrán una vuelta a la economía sumergida

«La comarca vive del turismo y no hay consciencia de las consecuencias de la aplicación de la ley», afirmó Esteban Cobos, quien comentó también que «estamos muy preocupados pero estamos viendo que las autoridades saben de la problemática y se está buscando soluciones. Soluciones que queremos ya».

Por su parte, Dietz añadió que las dificultades que plantea el artículo 65 para la legalización de las viviendas de alquiler turísticas supondrán una vuelta a la economía sumergida. «Se ha trabajado con mucho empeño en legalizar el sector para pagar los impuestos correspondientes y ofrecer un marco de seguridad a los turistas que alquilan las viviendas y todo se va a ir al garete», declaró la presidenta de Cedma. En términos similares se pronunció el viernes el propio Espinosa, que en declaraciones a LAS PROVINCIAS insistió en que se va a «fomentar el intrusismo y el trabajar en negro al no concederse» esos certificados.