Cedma exige conocer cualquier novedad del PGE REDACCIÓN Jueves, 2 mayo 2019, 19:10

Los miembros del Circulo Empresarial de la Marina Alta (Cedma) quieren que el Ayuntamiento de Dénia les informe si existe alguna novedad sobre el Plan General Estructural. Según indican « no descartamos que pueda haber novedades con respecto al pleno o a lo publicado en la página web». Por lo que solicitan recibir cualquier información relevante en la próxima convocatoria del Consell d'Urbanisme, que tendrá lugar el 8 de mayo. De no ser así, apuntan, «desvirtuaría la razón de ser de este organismo si en esta convocatoria no se aporta ninguna novedad o avance respecto al documento aprobado en el pleno y subido a la página web del consistorio el día después. Lo sumaría a la larga lista de incumplimientos e inobservancias que la Presidencia ha acumulado desde su creación».

Desde Cedma defienden que la figura del Consell d'Urbanisme de Dénia «es una herramienta fundamental que reclamamos desde los agentes sociales, y creemos en ella, pero no vamos a estar de brazos cruzados observando cómo se deforman y adulteran sus objetivos fundamentales».

El empresariado ha vuelto a reprochar que el ejecutivo dianense «no diese opción a conocer el contenido del PGE de forma oficial y previa a su envío a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio». Aseguran que tan solo conocen los detalles del planeamiento «los técnicos, el equipo del gobierno dianense y, casi a última hora, la oposición».

De hecho, recuerdan, el ejecutivo no colgó el documento en la web municipal hasta el día después de remitirlo a la Generalitat, «nueve días después han tenido a bien convocar el Consell d'Urbanisme a una reunión, cuyo punto principal es el PGE, propuesta ya aprobada y remitida a Conselleria», lamentan.