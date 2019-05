EL CAZADOR

Últimos días de campaña electoral, y en las calles, pancartas, colores, globos, sonrientes candidatos dispuestos a dárnoslo todo, y con el medio ambiente como inexcusable obligación programática. Hago repaso, busco, comparo y se encuentro algo mejor, se lo cuento ahora.

El PSPV, líder del progresismo, acude con voluntariosos planteamientos sobre plásticos y energía, sin hacer mención al plan de acción de energía sostenible, aunque el proyecto piloto del puerta a puerta sí me interesa. Sus compañeros de Compromís, liberados por unos días, son de los pocos que se fijan en la Agenda 2030, con múltiples intenciones sin demasiada concreción. Y a los de Podemos, les gustan los árboles, 1.000 para ser exactos, y nos hablan de energías renovables, glifosato y kilómetro 0.

Pasando al otro lado, y que me perdonen aquellos que no lo compartan, la medida estrella del PP son también 1.000 árboles, pero en el Montgó (me reservo el comentario). Los naranjitos de Ciudadanos son los únicos que apuestan por restaurar el cordón dunar de les Marines, desmarcándose con el alcantarillado en Rotes y, la gestión de usos como la escalada y el submarinismo. Gent de Dénia también lleva en su programa la Agenda 2030 de Naciones Unidas, así como acciones de financiación del Parque Natural, reciclaje, energía, bicicletas, y lo mejor, el estudio de regeneración del erizo y la protección de la pesca deportiva (lo digo en serio). Vox, playas y zonas verdes, poco más.

Durante la legislatura, el medio ambiente se prioriza poco, y en campaña, se abusa de generalidades incorporadas con calzador. Me quedo sin espacio, pero como estéril recordatorio, no se olviden de cambiar el régimen de gestión del Parque, de un programa de paisaje para las Marinas, de probar el puerta a puerta en el diseminado del Montgó, del arbolado viario con ayuda de Diputación, de implantar bosques periurbanos, de la restauración de ecosistemas litorales, de la gestión del uso público, del aprendizaje de servicio comunitario, y de tantas otras cosas que quedan por hacer.