¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?

En el pleno pasado, como todos ustedes bien saben, se llevó, por urgencia, como viene siendo habitual con estos partidos que nos gobiernan, una moción para instar a la Consellería a que nuestro puerto sea un organismo autónomo.

Dada la importancia del tema, el Partido Popular de Denia se puso en contacto con los agentes implicados en el puerto, es decir, con el Real Club Naútico, con la Marina de Denia, con el Possit, con los pescadores… Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos que nadie del equipo de gobierno se había reunido con ellos. ¿No les parece asombroso que un tema tan crucial e importante para la vida y el desarrollo de nuestro puerto y de nuestra ciudad se haya llevado con tanto secretismo y sin ningún tipo de diálogo? ¿Será casualidad? ¿O será causalidad?

Argumentan PSOE y Compromis que es una reivindicación histórica y un tema importantísimo para esta ciudad. Y, bajo mi humilde opinión, ¿no hubiera sido más fácil hacer bien las cosas?

Se lo explico.

Los dos partidos que nos gobiernan llevaban en su programa electoral conseguir que el puerto de Denia sea un organismo autónomo. El tiempo se les ha echado encima y no han sido capaces de argumentar como toca la importancia de esta reivindicación. Por no ser capaces, no lo han sido ni para reunirse con todos aquellos que trabajan y tienen su vida vinculada al puerto.

Los dos partidos que nos gobiernan, no sé si por causalidad o por casualidad, tenían el mismo interés en que esta moción hubiera salido adelante por unanimidad. Nosotros les planteamos dejarla sobre la mesa dos semanas para mayor estudio y para que se nos entregaran los informes necesarios que se exigen en la ley y que ellos redactan en su moción. Y, claro, dijeron que no.

Los dos partidos que nos gobiernan han conseguido que Denia se despierte (ese lema electoral del PSOE sí han logrado cumplirlo) y ponga el grito en el cielo ante esta petición a Consellería.

Con un poquito de sentido común, ese que hace tanta falta últimamente en nuestra sociedad, y con un poquito de interés, sólo un poquito, podrían habernos entregado los informes necesarios y podrían haber explicado a todo el mundo en qué consiste eso de que nuestro puerto sea un organismo autónomo.

Parece que una gran parte de la sociedad civil (llámese sindicatos, marineros, gente que trabaja en el puerto…) no están conformes con esta decisión. ¡¡Sorpresa muy grata que nos hemos encontrado y que a más de uno le habrá hecho arrugar el labio!!

Y no es por llevarle la contraria a este equipo de gobierno, sino porque, repito, hubiera sido más fácil, mucho más fácil, explicar en qué consiste ese proyecto y en qué nos va a beneficiar, o no, como ciudadanos y vecinos de un lugar llamado Denia.

A día de hoy, excepto repetir hasta la saciedad que es una reivindicación histórica, no ha habido más explicación ni argumentación al respecto. Ni para bien, ni para mal.

Saquen ustedes sus propias conclusiones.