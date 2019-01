Carmelo Ortolà postula a Alicia Siscar como candidata por Ciutadans de Pego Los ediles de Ciutadans Pego, Carmelo Ortolà y Alicia Siscar, durante la celebración de un pleno. / B. O. El partido independiente confirma que concurrirá a las próximas elecciones municipales y nombra a su fundador como nuevo presidente B. ORTOLÀ PEGO. Martes, 29 enero 2019, 00:02

Ciutadans Pego ha deshojado la margarita. Finalmente concurrirá a las próximas elecciones municipales. Aunque por primera vez lo hará sin Carmelo Ortolà como candidato a la alcaldía. El de momento edil de Hacienda confirmó que dará un paso al lado para ocupar la presidencia del partido, sustituyendo en el cargo a Alicia Siscar, y dejar que se presente otro compañero. Todo hace indicar que la propia Siscar, actual número dos del partido y concejal de Urbanismo y de Obras y Servicios en el consistorio pegolino, será quién releve a Ortolà como candidata.

Al menos esta es la postura de Carmelo, quien aseguró ayer que ella «es la más indicada para ocupar el cargo, puesto que tiene experiencia en funciones de gobierno, con las que ha cumplido con creces pese a la dificultad, y por tanto conoce a la perfección el funcionamiento del Ayuntamiento». Pese al apoyo a Siscar, el fundador del partido aclaró que serán los miembros de Ciutadans Pego quienes finalmente decidan quién será su sucesor para pugnar por la alcaldía, «será en la próxima reunión que celebraremos a principios del próximo mes y se decidirá quién encabeza la candidatura».

Respecto a la lista electoral, Ortolà aseguró que el partido busca caras nuevas. El edil confirmó que ya cuentan con gente «con ganas de trabajar». Además no descartó que se una al proyecto «alguien con tirón en el municipio y pueda salir de número uno», por lo que Alicia, indicó el concejal, estaría como segunda de abordo. En cuanto a las posibles coaliciones de cara a los resultados de los comicios, Ortolà aseguró que el partido «de centro derecha» no cierra las puertas a nadie para entablar conversaciones, aunque remarca que Ciutadans Pego «ya tiene suficiente bagaje en el municipio como para depender de unos u otros. Decían que si nos íbamos a unir a Ciudadanos o el PP, pero nosotros tenemos una marca propia y no estamos dispuestos a ir de partido en partido».

Los militantes del partido decidirán la lista electoral el próximo mes de febrero

Con la confirmación de su renuncia a volver a ser candidato a las elecciones, Carmelo Ortolà cumple con lo anunciado hace unos meses cuando aseguró que dejaría la primera línea de la política al finalizar esta legislatura.

Aunque todavía le quedan unos meses por delante ejerciendo como edil de Hacienda y Sanidad, ya ha empezado a compaginar dichas funciones con su nuevo rol como presidente del partido independiente y desde hace semanas él y sus compañeros ya preparan la campaña electoral.

Tras los comicios, indicó, su principal cometido será el de coordinar a Ciutadans Pego. «Llevo dando la cara y trabajando al frente de este proyecto desde sus inicios en el año 2007. Tal y como anuncié hace tiempo, es hora de dar el relevo en cuanto a la candidatura, pero creo que debo seguir trabajando codo con codo con mis compañeros de partido, así me lo han pedido», declaró.