Carlos Alcaraz vence en la XLI edición del Orysol Trofeo Ciudad de Dénia El campeón del torneo con las autoridades. / J. Z. El discípulo de Juan Carlos Ferrero se convirtió en el tenista más joven ganador de este trofeo con tan solo 16 años de edad JAVIER ZAMORA DÉNIA. Miércoles, 31 julio 2019, 00:19

El murciano de apenas 16 años, Carlos Alcaraz, fue el vencedor en la final individual del XLI Orysol Trofeo Ciudad de Dénia de tenis jugado en la pista central del Club Tenis Dénia. Este jugador perteneciente a la Academia Juan Carlos Ferrero, venció en la final al jugador kazajo, Timofei Skatov por 6/4 y 6/3. En la primera manga el control del juego fue del murciano que ya en el primer juego consiguió un break a su favor. Su oponente fue a remolque del juego de Alcaraz, muy sólido en el fondo de la pista, dejando notas de gran tenis en varias dejadas o subidas a la red.

Con el claro marcador de 5 a 2 dispuso de varias pelotas para acabar el set, pero inexplicablemente cometió errores que hicieron que su rival entrase en el partido al colocarse con un inquietante 5 a 4. En el último juego de la primera manga volvió a romper el servicio de Skatov para anotarse el set.

La segunda manga fue muy parecida, se puso por delante el kazajo rompiendo el servicio de Alcaraz, pero el discípulo de Ferrero respondió con contundencia sumando cuatro juegos seguidos. A partir de ahí de nuevo se fue del partido y Skatov respondió bien sumando dos juegos. Con el 5 a 3, Alcaraz volvió a sacar varios golpes de su chistera y su magia le valió para ganar el set y el partido por 6 a 3.

Carlos Alcaraz se ha fomado en la Academia Juan Carlos Ferrero desde sus iniciosEn esta edición la gente de Dénia abarrotó las gradas mostrando gran interés por este deporte

En la entrega de trofeos se contó con la presencia de los representantes de los clubes que están en el circuito, Gandía, Bisquert Xàtiva y Dénia, con la Delegada provincial de Alicante de la Real Federación Española de Tenis, Digna Peinado y con el Presidente de la Federación Valenciana de Tenis, Antonio Martínez Cascales, que acompañaron al edil de deportes dianense, Raúl García de la Reina. La pareja Martos-Pla ganadora en dobles

La pista 1 del Club Tenis Dénia repleta de aficionados acogió la final de la modalidad de dobles del XLI Orysol Ciudad de Dénia de tenis. Una gran final que congregó a cuatro grandes jugadores que hicieron puntos muy aplaudidos por el público. La pareja victoriosa fue la formada por Sergio Martos y Jaume Pla que se impusieron por 6/4 y 6/2 a la compuesta por Alberto Barroso y el italiano, Raúl Brancaccio. La primera manga fue muy disputada, con mucha igualdad sobre la pista, aunque Martos y Pla aprovecharon el break de ventaja para ganar el primer set.

En el segundo set todo fue distinto, poco a poco Martos-Pla elevaron su nivel de tenis ante unos oponentes que no encontraron la forma de volver a entrar en el partido. Esta segunda manga los errores no forzados hicieron que la victoria para Martos-Pla no se les escapase.

Destacar en este edición la gran asistencia de público durante toda la semana. En losprimeros partidos ya se pudo ver la grada repleta de aficionados del tenis y en las finales la grada se quedó pequeña, mucha gente tuvo que seguir el juego desde el pasillo de enfrente. En la final individual, Carlos Alcaraz movilizó un autobús que llegó desde Murcia con familia y amigos, para dar ánimos a este joven jugador que va camino de convertirse en una máxima figuras del tenis internacional.