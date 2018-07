El cargador del móvil es el objeto más olvidado por los turistas en los hoteles Varios cargadores, el objeto que más se olvidan los usuarios de los hoteles en la comarca. / B. O. Desde ropa a sobres de billetes u ordenadores, los visitantes dejan en sus habitaciones de hotel gran cantidad de objetos de lo más dispares BEATRIZ DEL CAZ DÉNIA. Lunes, 23 julio 2018, 23:53

Con el verano, los hoteles cuelgan el cartel de «completo» y las playas de la Marina se llenan de turistas buscando cargar las pilas y descansar de su día a día. Pero, a la hora de decirle adiós a sus vacaciones y volver a la rutina, son muchos los que parecen no querer volver a la realidad y deciden dejarse un pedacito de ellos en su habitación de hotel. O más bien se lo olvidan.

Si se realizase un ranking de objetos más olvidados, en primera posición habría un clarísimo ganador: el cargador del móvil. Es curioso como este objeto tan necesario, del que dependen las poco duraderas baterías de los terminales, monopolice prácticamente los almacenes de los hoteles de la Marina Alta.

Tras esto, el podio lo completan las prendas de ropa. Entre los más destacados se encuentran las camisetas o las zapatillas, pasando por ropa interior o chaquetas voluminosas. «Alguna vez, hemos abierto el armario de una habitación y estaba lleno de ropa», comenta Jasna, recepcionista del hotel Costa Blanca de Dénia.

Un turista británico pidió que le enviasen su chubasquero por correo certificado

También abunda todo lo relacionado con el tiempo de ocio en la playa. Bañadores, flotadores o chancletas son otros de los objetos que los clientes dejan atrás con su vuelta a la rutina. Pero eso no es todo, en el único hotel de cinco estrellas de la comarca, la Sella Golf Resort & Spa, su recepcionista Rubén también explica que es habitual que los turistas se dejen aparatos electrónicos como tabletas y ordenadores, llaves, medicamentos o, incluso, bombones o recuerdos de sus vacaciones.

Según este trabajador «nos hemos encontrado alguna vez algún obsequio envuelto en la mesa de la habitación, pero, aunque pudiera parecer un detalle para el personal, era más bien un despiste del cliente que lo ha reclamado de vuelta», confiesa el trabajador del Resort & Spa. Curiosamente, también son frecuentes los turistas que dejan olvidadas las llaves del coche con el que han venido. Como apunta Rubén, «lógicamente, esos clientes vuelven a por ellas a los pocos minutos, cuando se dan cuenta de que no pueden abrir el coche».

Pero, a pesar de despistes así, son pocos los clientes que reclaman sus pertenencias de vuelta. La mayoría de hoteles suelen ponerse en contacto con ellos, especialmente si se trata de objetos de valor. Aunque pocas veces piden que se los manden de vuelta a sus hogares.

En algunos hoteles de la comarca, si el objeto es pequeño y su destino es un punto de nuestra geografía, lo envían de vuelta a sus propietarios por carta ordinaria de forma gratuita. Pero si no es el caso, el cliente «es quién decide si quiere pagar los costes de tenerlo de vuelta o él mismo puede regresar a por él».

Esto fue lo que pasó en el hotel Costa Blanca. Cuando se pusieron en contacto con el usuario en cuestión para enviarle su objeto olvidado por correo, volvió desde Valencia a por lo que resultó ser un sobre con una cuantiosa cantidad de dinero.

Pero no fue lo único peculiar reclamado por su propietario. Aunque los cargadores copan los primeros puestos de la lista de utensilios más olvidados, este aparato también se cuela entre las reclamaciones más insólitas. Un cliente del hotel la Villa Naranjos de Xàbia pidió que se lo enviasen por correo certificado hasta su casa en Reino Unido. Según indicó a los trabajadores del recinto hotelero, «era especial y ya no podía conseguirlo en ninguna parte».

No es la única reclamación curiosa que se ha producido en este hotel. Según cuentan el recepcionista, otros clientes asiduos, «tras finalizar su estancia y a los pocos días de haberse ido al Reino Unido, llamaron porque querían que les enviásemos por correo certificado su chubasquero». Este chubasquero, negro y sin ninguna marca, costaba menos que el precio del envío a su país de origen, «pero el cliente le tenía un amor especial».

Toallas y menaje de baño

Algunos turistas olvidan y otros quizá se acuerdan demasiado de lo que no es suyo. Mientras que algunos dejan sus toallas olvidadas cuando regresan de sus vacaciones, otros tantos se llevan las toallas de los hoteles, además del menaje de baño típico de hotel, como gel y champú. Y, no solo eso, «también es frecuente que llamen reclamando objetos que creen que se han dejado en el hotel, pero no es así», apunta la recepcionista del hotel Costa Blanca.