Benitatxell se suma a la campaña 'No es no' contra los abusos sexuales que sufren las mujeres durante sus fiestas. Esta iniciativa que lucha para acabar con la violencia machista nace de una colaboración entre la Asamblea de Jóvenes y la concejalía de Igualdad y la Mujer. A través de ella se busca crear conciencia de que «cuando una mujer dice 'no' es 'no', siempre».