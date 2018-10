Son las ocho de la mañana y aún no ha amanecido en Costa da Morte. Hace frío y mis pies se niegan a abandonar el albergue pero es la hora. Hay que salir. Nos queda litoral, carretera y montaña antes de llegar a Fisterra. Será una caminata larga. Nunca he intentado nada similar. Hago deporte regularmente pero no sé cuánto se parece eso a caminar varios días seguidos durante horas.

He oído hablar tanto del camino... De su parte espiritual. De encontrarse a uno mismo. Hemos decidido hacer la ruta del fin del mundo pero al revés. Ir de Lires a Finisterre y de ahí a Santiago. Descartamos el itinerario a Finisterre por el interior y elegimos el que discurre por la costa. Es más largo y escarpado pero su orografía promete recompensarnos. Tras una bajada de varios cientos de metros la primera cuesta ya nos avisa. No nos lo va a poner fácil. Llegamos a una zona de zarzas que me arañan las piernas y no hay otra opción que cruzarlas. Aparece la playa. Me hundo en la arena, miro alrededor y sé que no hay otro modo. Que tengo que atravesarla. La lluvia me ha calado las zapatillas y lo único que se me ocurre que puedo hacer es pasar a través de ella. Luego sucede la magia. Tras las zarzas aparece el acantilado. Más allá de la arena ciega la inmensidad del océano. Y después de la lluvia queda la sensación de frescor y el olor a verde-mojado.

El camino son cinco, seis, a veces siete horas caminando. Es dolor que se extiende por cuádriceps y gemelos. Es ese cabo que tan cerca parecía en el mapa y que no llega. El camino es una senda que no se acaba y que te descubre rincones que sería imposible ver de otra manera. Es un trayecto de tediosa carretera seguido de un paraje de cuento de hadas.

He aprendido que caminar durante más de cien kilómetros no cura tus males pero te ayuda a trascenderlos. Que el dolor y el sacrificio esconden, en cada recodo, una recompensa a tu esfuerzo. Al llegar a Santiago leo un cartel que lo dice todo. «El camino para ser feliz es ser feliz durante el camino». Eso era (eso es) el camino.