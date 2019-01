La calle Loreto de Dénia seguirá un año más como ZAS al no reducirse el ruido Un grupo de personas ante uno de los establecimientos de hostelería de la calle Loreto. / Tino CAlvo El concejal de Medio Ambiente reclama «implicación» a los empresarios para mejorar sin tener que recurrir a «medidas drásticas» R. GONZÁLEZ Viernes, 1 febrero 2019, 01:06

La calle Loreto fue declarada en septiembre de 2017 como Zona Acústicamente Saturada (ZAS). En principio se esperaba que la medida estuviera vigente durante doce meses. Sin embargo, los resultados de las mediciones demuestran que no se ha logrado reducir el ruido y continúa por encima de lo permitido. Por lo tanto «seguirá aplicándose un año más», reconoció ayer el concejal de Medio Ambiente de Dénia, Josep Crespo.

El edil mantuvo un encuentro con los vecinos de esta calle peatonal en la que se encuentran numerosos negocios de hostelería. Según dijo, le comentaron que estaban «satisfechos» por cómo había ido el verano y los periodos festivos, ya que no se había ampliado el horario por la noche y pudieron descansar más.

Ahora a Crespo le queda reunirse con los dueños de los negocios y la asociación Aehtma. El regidor aseguró que es necesario «dar un paso más» para reducir la contaminación acústica y reclamó «implicación» de los empresarios. Según recalcó, hace falta que todos los agentes implicados trabajen conjuntamente para ir mejorando sin tener que recurrir a «medidas drásticas» o que afecten al bolsillo. El edil hizo hincapié en que la intención municipal «no es tocar el número de mesas».

En ese sentido, subrayó que el sector debe ser consciente de que, si no colabora, va a resultar muy complicado reducir el ruido y levantar la zona ZAS en la calle. Josep Crespo recordó que, a propuesta de Aehtma, se repartieron papeleras para la servilletas de papel con lemas para concienciar a los clientes de los establecimientos, «pero no he visto ninguna» en la calle.

Asimismo, el responsable de Medio Ambiente explicó que el hecho de mantener las restricciones conllevará la colocación de nuevo de los semáforos acústicos que alerten del exceso de ruido, volver a hacer sonometrías, que no se pueda ampliar el horario de apertura una hora más en verano y fiestas, como sí ocurre en el resto del municipio y se incidirá todavía más en las campañas informativas. No obstante, las medidas definitivas se abordarán en una próxima reunión de la comisión de seguimiento, en la que estará todas las partes implicadas.

La cuestión del ZAS salió ayer a relucir durante el pleno ordinario. En esa sesión se preguntó sobre los alquileres de apartamentos turísticos y el número de peticiones de informes de compatibilidad urbanísticas para obtener los permisos. La concejal de Territorio detalló que han recibido 128 solicitudes, 58 de ellas se han informado con deficiencias, hay nueve resueltas y 61 se encuentran en proceso de revisión. Asimismo, el ejecutivo local aprobó remitir a conselleria una petición de corrección de errores de las Normas Urbanísticas Transitorias ante las recriminaciones de la oposición por considerarlo una «pataleta» .