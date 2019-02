CAJAS MENTALES

Hay lunes (esta columna se publica los viernes pero servidora la suele escribir los lunes) en los que una se levanta preguntándose cosas. Soy curiosa por naturaleza, qué se le va a hacer. Últimamente ando cuestionándome mucho esa presión social que nos invita constantemente a definirnos. A expresar lo que pensamos, cuáles son nuestros valores, lo que apoyamos o cómo vemos lo que sucede en nuestra sociedad.

No sé vosotros pero yo me siento con una especie de obligación de tener que estar explicándome o emitiendo juicios todo el rato. Como si estuviera en un examen que, diga lo que diga, razone lo que razone, estoy condenada a no aprobar. Supongo que porque me siento juzgada. Forzada en cierto modo a moverme en parámetros similares a los de las personas que me rodean, que son muchas y muy heterogéneas.

La expresión inglesa relacionada sería 'to fit in the box', donde 'box' (caja en inglés) es la idea que el otro tiene de ti y tú para caer en gracia tienes que 'fit' (amoldarte) a ella. El caso es que cuánto más se me pregunta, más me percato de que mis opiniones no van siempre en línea recta o incluso varían dependiendo de los argumentos que tenga en cuenta o del ángulo desde el que mire las cosas. Y a la vez me da la impresión de que todas esas interrogaciones se reducen a una sola que no es otra que ¿quiénes somos? Exacto, ¿quién soy?

La respuesta no es fácil. Aún estoy en proceso de descubrirla y me da la sensación de que me queda bastante trecho por recorrer. Siento decepcionar a los que puedan encontrar este argumento poco consistente pero es que creo que estamos en permanente evolución. Que lo único constante es el cambio. Además, me ocurre un poco lo que a Maxim Huerta. Me da miedo la gente que jamás cambia de opinión. Y aunque la idea que otros pretenden tener de nosotros tiende a ser reduccionista (y esto es muy humano), la verdad es que esta vida se encarga de demostrarnos muy a menudo que no va de una sola cosa. No lo hace. Supongo que nosotros tampoco.