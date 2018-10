Los buzones pluridomiciliarios costarán 108,9 euros y se concederán por doce años Un grupo de buzones ubicados en el Montgó que dejarán de recibir correo en breve. / Tino Calvo El presidente de Veïns del Montgó destaca que ahora tendrán un servicio «malo y caro» y reconoce que él no piensa pedir ninguno R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:12

Los vecinos presentaron hasta mediados de agosto más de 2.200 solicitudes para buzones pluridomiciliarios ya que el 1 de noviembre Correos dejará de hacer el reparto ordinario en las zonas catalogadas como especiales en Dénia y que se encuentran en el Montgó, Les Rotes, Les Marines y Deveses. Ayer por fin se hizo público el coste que deberán abonar los que sigan adelante. El precio asciende a 90 euros más IVA, lo que eleva la cantidad a 108,9 euros. Pero no serán para siempre, pues se trata solo de una concesión por doce años.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer estas cifras, que se aprobaron en la Junta de Gobierno de la pasada semana. Según el documento, una vez transcurrido el periodo, los vecinos podrán prorrogarlo por otra docena más de años y para ello deberán abonar 50 euros.

CIFRAS 2.200 Fueron las personas del extrarradio que se apuntaron tener un buzón pluridomiciliario. 50 Será la cifra a abonar una vez finalizados los doce años si se desea obtener una prórroga.

La concejal de Territorio de Dénia, Maria Josep Ripoll, explicó ayer que en breve se abrirán un nuevo plazo para que los vecinos que verano solicitaron tener uno puedan proceder a abonar el precio estipulado. De esta forma comprobarán la demanda real que hay. Luego el Ayuntamiento procederá a contratar los buzones y su colocación.

Según señaló la edil, el hecho de seguir este proceso se debe a que «hemos aprendido de otros consistorio, que los pusieron antes de que los vecinos los pagaran y ahora se han convertido en buzones fantasma». No obstante, Ripoll recalcó que se encargarán más de los que se abonen para que quede un remanente de cara a más adelante, ya que piensan en volver a abrir otro plazo para posibles ampliaciones y que nuevos ciudadanos que lo deseen puedan pedir el suyo. La concejal hizo hincapié en que se trata de «un paso más para facilitarle un servicio al ciudadano» ante el próximo fin del reparto del correo ordinario.

Por su parte, el presidente de la asociación Veïns del Montgó, Mario Vidal, remarcó que con el nuevo sistema van a tener un servicio «malo y caro». En ese sentido, aclaró que algunos tendrán las baterías más próximas bastante lejos y que tendrán que hacer hasta casi dos kilómetros para recoger la correspondencia.

También insistió en que «si desde el Ayuntamiento no se hubieran falseado los datos del Montgó, no nos encontraríamos en esta situación. Según comentó, en esa zona hay más de 6.500 viviendas y no 2.700 como dijeron. En caso de haberse atenido a esa cifra no se les habría catalogado como diseminado y mantendrían el reparto ordinario. Y lamentó que se hubiese rechazado la propuesta de la asociación, que tenía 1.100 buzones.

Vidal reconoció que él, pese a haberse inscrito inicialmente, no va a pedir ninguno por el elevado precio y por ser tan solo por un tiempo de doce años. Y auguró que es mismo camino seguirán otros muchos vecinos al enteranse de lo que cuesta. Es mas, dejó caer que alguno de los concejales del equipo de gobierno con casa en esa zona le ha dicho que tampoco va a abonar esa cantidad.