El buen tiempo y las fiestas auguran una ocupación media-alta en Dénia el fin de semana La comisión de Oeste con la imponente Maléfica de fondo, la figura protagonista. / Tino Calvo Las comisiones afrontan el esprint final para tener listos los monumentos de cara a la visita de mañana del jurado y la entrega de premios R. GONZÁLEZ DÉNIA. Sábado, 16 marzo 2019, 01:34

Mientras algunos lugareños optan por alejarse estos días de la algarabía fallera que inundará Dénia hasta el próximo martes, algunos turistas buscarán el colorido de los monumentos, la música y la pólvora de la capital comarcal para disfrutar del fin de semana o, los más afortunados, del puente. El buen tiempo y los festejos auguran una ocupación turística media-alta.

La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta apuntó ayer que «todo dependerá de la climatología» que haga, puesto que muchos optan por hacer las reservas en el último instante. No obstante, subrayó que las expectativas son «buenas».

Por el tipo de festividad, el visitante que se acercará estos días a la comarca es el nacional, sobre todo el de la Comunitat Valenciana, que puede prolongar su estancia hasta el martes. En especial si dispone de segunda residencia en la zona. Cabe recordar que no en todas las regiones del país el martes es festivo. Eso hace que el turista se plantee estancias más cortas o que opte por esperar a la Semana Santa.

Los que decidan pasar el fin de semana y las fiestas josefinas podrán disfrutar del colorido de los monumentos que se han montado en Calp y la pedanía ondarense de Pamis, y los que se están plantando en Dénia y Pego. Las comisiones de la capital comarcal afrontan hoy el esprint final. Trabajarán durante toda la jornada, y hasta bien entrada la noche si es necesario, para que todo quede listo porque a primera hora de mañana domingo el jurado recorrerá las once demarcaciones para valorar sus fallas y emitir su veredicto. La entrega de premios comenzará a las 13 horas en el caso de las comisiones infantiles y a partir de las 20.30 horas en las grandes.

Luego cada comisión se irá a festejar el resultado. Para esa noche hay programada verbenas en los distintos barrios.

Antes de que lleguen esos momentos de nervios, pero tan esperados por todos los distritos, los falleros habrán dedicado numerosas horas de trabajo. La jornada de ayer comenzó varias comisiones centrándose en los monumentos grandes. Baix la Mar tenía la parte principal colocada y faltaban los remates. Su propuesta está repleta de falleros y lleva por título 'Qui té padrins el bategen'. Tampoco faltan en ese bautizo simpáticos angelotes y hasta un diablillo que observan desde las alturas.

Esta comisión empezó por la mañana la plantà de su propuesta infantil, 'Festegem?'. El presidente infantil, Pepe Blanquer, estaba atento al proceso y preguntaba con desparpajo que «cuándo se quema», pese a que aún faltaba un poco para completar el montaje. Después se dedicó a tirar petardos.

En Centro, las labores se retrasaron y muchos han tenido que esperar a hoy para ver cómo tomaba forma su 'Pantomima', que se complementará con la falla infantil 'Dia a dia'.

El trabajo en Oeste despertó gran curiosidad. Fueron muchos los que se acercaron para admirar la plantà de 'Malèfics', la propuesta con la que lucha la comisión vaquera. Diferentes monstruos, como el de Frankenstein aportaban gran colorido a la plaza Valgamedios, pero si había un ninot que todos estaban esperando ver con impaciencia era la imponente Maléfica. A media tarde la cabeza de la figura principal por fin coronaba el monumento de la comisión vaquera.

París Pedrera también avanzó mucho en la plantà y vecinos y visitantes fotografiaron los personajes y animales exóticos que componen la escena de 'Com a Dénia en cap lloc'. Además, se dedicaron a decorar la calle Sagunto.

En cuanto a las propuestas de categoría Primera, los trabajos no iban tan avanzados como en Especial. Al mediodía había comisiones que todavía no habían iniciado el montaje o incluso no tenían aún las piezas allí. La más tempranera fue la de Saladar. Su 'Wonderland' llamaba poderosamente la atención de los más pequeños, con sus personajes de 'Alicia en el país de la maravillas, entre los que destaca la reina de corazones, el conejo, el sombrerero loco y el gato de Cheshire.

Port Rotes se puso el mono de trabajo al mediodía y pronto puso en pie 'Me cague'n Dénia', propuesta con la que quiere revalidar el título del pasado año en su categoría.

Otro de sus rivales será el monumento de Diana, 'Amaga't les vergonyes'. Los falleros trabajaron duro para montar el monumento. En Darrere del Castell sobre la una de la tarde los jóvenes de la comisión se encargaban de bajar las piezas del camión y de colocar los sacos de arena para preparar 'Evocacions'. En esos momentos en Les Roques y Campaments todavía no se habían puesto manos a la obra para levantar sus respectivos monumentos, 'Aliment dels Deus' y 'La gran invasió'.

La última propuesta en salir a la calle será 'Welcome to Dénia', de Camp Roig. Y también está prevista la plantà de la Junta Local Fallera, que tendrá lugar en la plaza del Consell a partir de las 12.30 horas y a la que asistirán las falleras mayores de Dénia, Amparo Petrie y la pequeña Neus Suárez.