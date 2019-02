Bomberos de la Dipu ante la emergencia de la soledad

Bomberos del Parque del Consorcio en Dénia revisando el material de los camiones. La zona operativa del Consorcio Provincial de Bomberos en la Marina Alta realiza cerca del 8% de las aperturas de puerta por emergencia en la Provincia de Alicante en 2018 | El número de aperturas en esa zona operativa ha crecido de 69 a 85 en sólo un año a causa, fundamentalmente, del creciente número de personas mayores que viven solas | Los bomberos abren la puerta exclusivamente en caso de Emergencia y a solicitud del Juzgado competente o la Policía y siempre en presencia de efectivos policiales | Dénia (29), Xàbia (22) y Teulada-Moraira (13) suman más de la mitad de las intervenciones por esta tipología en 2018 Lunes, 4 febrero 2019, 17:45

Ella vive sola. Vino hace una década con su pareja desde un país del norte de Europa. Justo cuando se jubilaron. Se afincaron en la Marina Alta para disfrutar del sol mágico de esa comarca del Mediterráneo y para disfrutar del color azul intenso de sus aguas. En un piso que colmaba el sueño de ver el mar a través de la ventana.

Cuando a su pareja se le paró el reloj de la vida, ella se quedó sola. Sus hijas e hijos la visitan una semana en verano. Las amistades se cuentan con los dedos de una mano.

Aquella mañana, el móvil no dejaba de sonar. Ella había puesto una olla al fuego. Al volverse para responder la llamada, dio un mal paso y se fue al suelo. El tronco giró hacia un lado y la pierna hacia otro. No se podía mover. Agobiada por el dolor, telefoneó como pudo al 1-1-2.

Los servicios de Emergencias llegaron casi de inmediato. Pero la puerta tenía la llave puesta por dentro. La situación era angustiosa: mujer, 75 años, caída en la cocina. No se puede mover. Puerta cerrada con llave en la cerradura interior. Un tercer piso en edificio de cinco alturas.

Desde el Centro de Control de Emergencias del Consorcio Provincial, se movilizaron los medios en el Parque de Dénia. Paralelamente, el operador que en ese turno estaba al frente del equipo de sala del día, telefoneó a la mujer con dos objetivos: saber si recordaba haber dejado alguna ventana abierta, por un lado, y acompañarla y tranquilizarla con su voz y sus palabras hasta que la situación quedara resuelta.

la auto escalera, uno de los medios utilizados por los bomberos para realizar las aperturas de puerta.

Mientras hablaba con ella, el operador, experimentado en decenas de situaciones como ésta, iba acumulando información acerca de cómo se encontraba, dónde sentía el dolor más agudo…

Había Policía Local. La mujer dijo que recordar que la ventana de una habitación que daba a fachada principal estaba abierta. Los bomberos entraron por ese resquicio con la auto escalera. De inmediato, socorrieron a la mujer y abrieron la puerta principal, a fin que los efectivos del Samu se hicieran cargo de ella. Fuego de cocina cerrado y emergencia resuelta felizmente.

Cerca del 8% de las intervenciones de los parques de la Zona Operativa de la Marina Alta (Parques en Dénia y Benissa) corresponden a aperturas de puerta. En cifras absolutas, 85 de un total de 1.093 en 2018. Se trata de tipología de intervención más numerosa junto a los incendios en vivienda. Con la particularidad de que, mientras los fuegos en el domicilio se estabilizan, las aperturas son, cada vez, más numerosas. Fundamentalmente, en las zonas de Vega Baja, Vega Sur, Marina Baixa y Marina Alta. Es decir, las zonas de costa.

Esas 85 aperturas de puerta llevadas a cabo en 2018 en la Marina Alta superan en 16 a las 69 aperturas realizadas en 2017 en el mismo ámbito territorial. Por tanto, se trata de una tipología en aumento.

Javier Fayos, subocial del Consorcio Marina Alta y Juan citado parque. Carlos Torres, sargento del Parque del Consorcio en Benissa.

El perfil que de modo más acusado requiere la apertura en esta zona operativa es el de persona mayor, residente europea, que vive sola o acompañada por una mascota, también, en menor medida se solicita por personas con algún tipo de patologías que accidentalmente se encuentran solas, personas que han sufrido un cierre accidental de puerta y han dejado un fuego encendido en cocina o velas o chimenea, y aquellos/as que accidentalmente quedan encerrados en habitación, terraza o exterior con un/a niño/a y/o bebé en el interior del domicilio.

Los servicios de apertura de origen sanitario no tienen coste. Sí se cobran aquellos que implican negligencia o engaño. Por ejemplo, si la llamada dice que hay una persona enferma en el interior que requiere asistencia y no es verdad.

Según explica el suboficial jefe de la zona operativa de Marina Alta, Javier Fayos, «los bomberos realizan aperturas de puertas exclusivamente en caso de emergencia y cuando son requeridos a instancias de la Policía y/o del juzgado competente o bien se pulsa el telemando. Y siempre, la apertura se realiza con la Policía presente».

«Si alguien se queda fuera de casa y no existe emergencia hay que llamar al seguro o a la cerrajería. Los bomberos no somos cerrajeros y no queremos ni debemos invadir sus competencias», subraya.

Generalmente, la primera alerta, según explica Fayos, «suele proceder de un vecino/a, amigos o amigas o bien un familiar al que tras varios intentos en diferentes franjas horarias no obtiene respuesta a sus llamadas telefónicas, sean desde territorio nacional o desde el país de origen».

Otro tipo de alerta se produce «por parte de la persona afectada, que pulsa el telemando que le han facilitado los servicios sociales o sanitarios».

En cualquiera de los casos, explica Fayos, «procuramos acceder a la vivienda del modo más sencillo y menos agresivo para la propiedad. Sólo rompemos la puerta si es absolutamente imprescindible. Si no hay ninguna otra opción. Si no, utilizamos otros métodos. Siempre, sin perder de vista que se trata de un salvamento de emergencia y que el tiempo es crucial».

Aperturas de Puerta por municipios (despiece)

La Zona Operativa de la Marina Alta está conformada por 32 municipios. A saber: Adsubia, Alcalalí, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa (donde su ubica el parque auxiliar), Poble Nou de Benitatxell, Castell de Castells, Dénia (Parque Principal), Gata de Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, Els Poblets, Ráfol d'Almunia, Sagra, Sanet i Negrals, Senija, Teulada-Moraira, Tormos, La Vall d'Alcalá, La Vall d'Ebo, Vall de Gallinera, La Vall de Laguar y El Verger.

En cifras, la media arroja 2,65 aperturas de puerta por cada una de las poblaciones, si bien su distribución real, en 2018, ha sido la siguiente:

Dénia (29)

Xàbia (22)

Teulada-Moraira (13)

Benissa (5)

Pego (4)

Alcalalí (2)

Murla (2)

Orba (2)

Pedreguer (2)

Beniarbeig (1)

Poble Nou Benitatxell (1)

Gata de Gorgos (1)

El Verger (1)

Más de 1.000 intervenciones en un año

El Consorcio Provincial de Bomberos cuenta con dos parques en el ámbito territorial de la Marina Alta: Dénia (Principal) y Benissa (Auxiliar).

A lo largo de 2018, la zona operativa ha realizado 1.093 intervenciones, que agrupan diversas tipologías. La dotación de la zona operativa es de 86 efectivos. De ellos, 29 asignados al Parque ubicado en Benissa, y 57 en el Parque situado en Dénia.

Desde el pasado viernes, 1 de febrero, el parque auxiliar cuenta con un sargento, que en este caso es Juan Carlos Torres, quien coordinará bajo la dirección del suboficial al frente de la zona operativa, Javier Fayos, las acciones del citado parque.