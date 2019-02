El Bloc expulsa a los dos ediles de Benitatxell y Compromís deja en el limbo a Maite Roldán Roldán, García y Pascual tras el pleno en el que se aprobó la moción de censura. / Tino Calvo La coalición no aclara su posición respecto a la edil que no pertenece a ninguno de los tres partidos que conforman el grupo valencianista B. ORTOLÀ Jueves, 7 febrero 2019, 00:30

El actual alcalde de Poble Nou de Benitatxell, Miguel Ángel García, y el edil Jorge Pascual ya no tienen vinculación con el grupo Compromís. Dejaron de tenerla el pasado 7 de enero, cuando el Bloc, partido al que pertenecen dentro de la coalición valencianista, ratificó su expulsión. Desde ese momento ambos «dejaron de tener relación con la marca Compromís», apuntan desde la formación política. No ha sucedido lo mismo con la tercera edil, María Teresa Roldán, quien a pesar de actuar en el consistorio bajo la marca Compromís, no se le ha comunicado desde la dirección de la coalición que no pueda ejercer como regidora del grupo valencianista.

Roldán no pertenece a ninguno de los tres partidos que conforman la coalición nacionalista (Bloc, Iniciativa y Verds). Se unió como miembro de Gent de Compromís, una facción del grupo que «no tiene una reglamentación que los regule como partido político tales como un comité de garantías», por lo que, según apuntaron ayer desde la formación nacionalista «en nuestros estatutos no se contempla que se les pueda obligar a dejar de actuar bajo la marca de Compromís».

El problema, reconocieron, viene de lejos. Concretamente de 2015, cuando la coalición creó un 'consell' en el que estaban representados Bloc, Iniciativa y Verds. «Allí se tenía que debatir sobre el funcionamiento de la agrupación. Uno de los puntos principales fue si continuaban con un pacto entre partidos o se adherían todos bajo uno solo, a los que había que incluir a los miembros de Gent de Compromís. Pero «el desacuerdo entre las partes» provocó que no se celebrasen más reuniones, por lo que «se decidió seguir como coalición, lo que deja en el limbo a gente como Roldán», señalaron.

Por ello ayer algunos miembros del grupo nacionalista aseguraron «no tener claro» si la edil de Poble Nou de Benitatxell sigue actuando bajo las siglas de Compromís o no. Comentaron, además, que se trata de una situación que no van a abordar «porque faltan pocos meses para las elecciones».

García y Pascual, por su parte, si recibieron la ratificación «inapelable» de su expulsión del Bloc, una notificación que contaba también con el logo del grupo valencianista. En el documento se calificaba la actuación de «los militantes del Bloc y concejales de Compromís como una infracción muy grave de los Estatutos». Además requerían «a la Comisión Ejecutiva Nacional establecida a la Norma Común del Protocolo Municipal Electoral de Compromís para que acuerde lo que considere oportuno respecto a los ediles de Benitatxell».

El alcalde de Benitatxell confirmó ayer que tanto él como Pascual recibieron la notificación de su expulsión por del Bloc, «a nuestra compañera no se le ha comunicada nada porque no es afiliada». Entienden pues que Roldán puede seguir actuando bajo las siglas de Compromís.

Sin rencor

García lamentó la decisión del grupo valencianista de desvincularles, «en el expediente alegan que se debe al respaldo de la moción con un tránsfuga, pero la sentencia del juez dice que no lo es, por lo que la moción es válida».

A pesar de lo sucedido, el alcalde, ya independiente, aseguró que no guarda rencor a Compromís. Según indicó, «siempre nos hemos sentido muy a gusto defendiendo una política que compartimos. Entendemos que la situación era delicada y nos ha hecho darnos cuenta de que los mecanismos de partido, la mayor parte de las veces, suponen un obstáculo para las decisiones que se pueden tomar en el ámbito municipal, ya sean acuerdos, pactos y otro tipo de actuaciones».