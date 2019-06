Benito Mestre, elegido nuevo presidente de Cedma al no presentarse más candidaturas Sonja Dietz y Benito Mestre durante el nombramiento de éste último como nuevo presidente de Cercle Empresarial de la Marina Alta. / Tino Calvo El máximo dirigente de la federación incide en la necesidad de abrirse a la comarca para tener más fuerza reivindicativa R. GONZÁLEZ DÉNIA. Miércoles, 19 junio 2019, 23:48

Benito Mestre Caudeli ha sido elegido por unanimidad presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma) en la asamblea general extraordinaria celebrada ayer en Dénia. La candidatura era la única que se había presentado. A pesar de no tener competidores, los estatutos de la federación estipulan que es necesario proceder a la votación. En ella, las 32 papeletas emitidas llevaban su nombre. No hubo ninguna en blanco. De esta forma se procedía al relevo de Sonja Dietz, que ha estado al frente durante ocho años. Mestre Caudeli subrayó que le habían dejado el listado muy alto pero que trataría de estar a la altura. En su misión de hacer Cedma más grande, el nuevo presidente desgranó algunas de las líneas de actuación para los próximos cuatro años. Según recalcó, deben abrirse a la comarca para «tener más fuerza» a la hora de reivindicar cuestiones no sólo como el tren, sino también un parque tecnológico o un polígono industrial. También insistió en la importancia del puerto de Dénia y en la necesidad de «creernos la marca Marina Alta».

Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad de los empresarios en el crecimiento sostenible para lo cual deben alinearse con los propósitos de la Agenda 2030. Además, apuntó que serán críticos con las administraciones, pero «siempre desde el diálogo» porque necesitan que sean «más ágiles» y no compliquen los trámites.

La nueva directiva presidida por Mestre cuenta con vocales natos, que son un representante de cada asociación de Cedma y uno de las empresas singulares, y por vocales electos. El máximo representante de la patronal tendrá a su lado a Isabel Agulles, Antonio Cidoncha, Verónica Deambrogio, Dayana Santacreu, Jesús Reina, José Manuel Piña, Antonio Sentí, Luis Silvestre, Vega Torró, Juan Carlos Juan, Emilio Sentí, Jorge David del Carpio, Javier García y José Alberto Notario.

Sonja Dietz, en su discurso de despedida del cargo, destaca que era el momento de que entrara aire fresco

Según anunció, el nuevo presidente, habrá cinco comisiones. Una será de relaciones institucionales y desarrollo comarcal, que tendrá al frente a Ángel Vives. La de industria la encabezará Rosario Carrió, mientras que la de territorio y sostenibidad queda en manos de Jesús Reina. Isabel Agulles dirigirá la de turismo y comercio y la última, la de formación y empleo, la encabezará Antonio Cidoncha. Como secretario general estará Juan Carlos Juan.

Antes de la elección del máximo representante de Cedma, la presidenta saliente aprovechó la ocasión para dirigir a los presentes unas palabras de agradecimiento por el apoyo recibido durante los ocho años que ha estado al frente de la federación. Según explicó Sonja Dietz, era el momento de abrir la puerta y que entrara aire fresco en el Cercle. Algo que ocurrirá con Benito Mestre. Para él y para su directiva pidió el mismo respaldo que le habían dado a ella.

Asimismo, indicó que espera que haya una continuidad en los objetivos que tiene fijados Cedma, pero con el toque que aporte la nueva generación que ahora toma las riendas. También hizo una reflexión sobre lo que es hoy en día el Cercle Empresarial de la Marina Alta. Dietz admitió que, si bien no se han logrado todas las metas con la rapidez deseada, lo que sí se había logrado era cumplir con su función de patronal y dar visibilidad al colectivo. En ese sentido, subrayó que les han respetado y se han convertido en un interlocutor con la clase política porque han visto que había una unión y eran una verdadera federación de empresarios.