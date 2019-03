Benitatxell, obligado a pagar compensaciones que bloqueó el anterior gobierno

El Ayuntamiento de Benitatxell pagará 14.706 euros que se debían de indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados a ediles y de asignaciones a grupos municipales y cargos electos. Así lo aprobó el pleno tras conocer un informe jurídico que advertía de que el consistorio tenía que hacer frente a estos pagos que bloqueó el anterior el anterior equipo de gobierno. Según dicho documento, en caso de no abonar esos atrasos, el estamento municipal «se enfrentaba a una ilegalidad». Además «la cantidad adeudada iba aumentando por los intereses de demora», revelaron.

El anterior alcalde, Josep Femenia, de Red, esgrimió el 'manifiesto contra la corrupción' aprobado tres veces en pleno (en 2013, 2014 y 2015) para congelar el pago de indemnizaciones a la edil Nieves García, de IMA, a su compañera de partido, María Dolores Catalá, las aportaciones a este grupo municipal. Ese 'manifiesto contra la corrupción' indicaba que había que dejar «sin efecto el pago de asistencias e indemnizaciones a concejales investigados y a los miembros que mantengan investigados en sus filas, así como las asignaciones a sus grupos políticos».

Sin embargo, el citado informe jurídico incide en que el anterior gobierno local no hizo nada para dar validez y hacer vinculante ese documento. «Se quedó en una mera declaración de intenciones que no tiene ninguna aplicación real, pues el anterior alcalde no hizo ningún trámite para que el acuerdo de pleno de aprobación del 'manifiesto' se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia.