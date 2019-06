Benitatxell baja en 6.300 euros al año el gasto en sueldos pese a tener el Ejecutivo un edil más Pedreguer establece una dedicación exclusiva para el alcalde, que percibirá más de 40.500 euros, y otra para el concejal de Servicios Municipales R. D. DÉNIA. Viernes, 28 junio 2019, 23:58

El nuevo equipo de gobierno de Benitatxell, integrado por Més Benitatxell y el edil de Gent de Benitatxell, Toni Colomer, destinará 6.300 euros menos al año en sueldo pese a contar con un concejal más con responsabilidad en la gestión municipal. En la anterior legislatura los ediles con delegaciones eran seis y sus sueldos ascendían a 132.300 euros, mientras que ahora el gasto en retribuciones se reduce hasta los 126.000 euros.

Los salarios que se han fijado están por debajo del máximo que marca la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para una localidad de este tamaño. El alcalde, Miguel Ángel García, tendrá una dedicación del 80 % y percibirá un sueldo anual bruto de 25.200 euros. Cuatro ediles tendrán una dedicación parcial del 60 % por la que cobrarán 19.600 euros brutos al año. Otro tendrá una dedicación del 45% y 16.800 euros. Y Colomer asume una dedicación del 20 % e ingresará 5.600 euros al año.

El alcalde subrayó que el nuevo gobierno local apuesta por la contención en los salarios de los cargos públicos. «Que las dedicaciones sean parciales y no exclusivas no significa que no le dediquemos el 100 % de nuestra energía al Ayuntamiento y a los vecinos; esta legislatura va a ser transformadora y de mucho trabajo», recalcó. García también hizo hincapié en que «queremos una administración sostenible en todos los sentidos. Lo es en estas nuevas y ajustadas retribuciones y lo será en la apuesta por el desarrollo sostenible y los proyectos que van a hacer del Poble Nou de Benitatxell un pueblo comprometido con los objetivos de la Agenda 2030 de justicia social y defensa del medio ambiente».

El munícipe poblero subraya que la legislatura «va a ser transformadora y de mucho trabajo»

Otra Corporación que también ha definido las retribuciones y las composiciones de las comisiones es la de Pedreguer, en la que Compromís se estrena con mayoría absoluta. Respecto al primer punto, desde el ejecutivo local subrayaron ayer que, pese a incrementar el número de ediles, «mantiene las mismas retribuciones de la pasada legislatura, congeladas durante los cuatro años, tanto para el alcalde como para los que tienen dedicaciones exclusivas y parciales». Según apuntaron, el único incremento lo experimentarán los trabajadores públicos.

En este mandato habrá un dedicación exclusiva más y otra parcial. Los dos integrantes liberados serán el alcalde, Sergi Ferrús, que cobrará 40.506,90 euros anuales, y el concejal responsable de Servicios municipales y Deportes, que obtendrá algo más de 32.405 euros.

Al concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Agricultura se le concede una dedicación del 60%; y habrá otras tres del 30%, que ostentarán la edil de Comercio, Industria, Contratación, Obras Públicas y Participación; la regidora de Infancia y Juventud, Turismo, Bienestar Animal y Fiestas; y para el concejal de Educación, Cultura y Patrimonio, Sanidad y Bienestar Social. El séptimo integrante del equipo de gobierno, responsable de Transparencia, Nuevas Tecnologías y Normalización Lingüística no tendrá sólo cobrará indemnizaciones por la asistencia a las sesiones municipales, como ocurre con la oposición. Percibirán 65 euros por ir al pleno, 75 por acudir a la Junta de Gobierno y 65 por las comisiones informativas.