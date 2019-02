Barceló asegura que los trabajadores de Marina Salud «no perderán derechos» tras la reversión Barceló junto a José Chulvi. / T. C. B. ORTOLÀ Miércoles, 6 febrero 2019, 00:53

«El personal de Marina Salud no va a perder ningún derecho». Así de tajante se mostró ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, respecto a la futura reversión de la gestión del departamento de salud en la comarca. Según explicó durante su visita a Xàbia, los trabajadores además «tendrán la capacidad posterior de negociar cualquier tipo de mejora de asistencia que se está prestando dentro del departamento».

Barceló volvió a reafirmar la intención de la Generalitat de apostar por la fórmula de rescate «cien por cien pública tras adquirir las participaciones, porque creemos que se dará más seguridad tanto a los trabajadores como a los usuarios».

De momento, Barceló no se aventuró a fijar fechas en el calendario. Según explicó, ambas partes todavía no han acordado el precio de dichas participaciones. «Las negociaciones todavía no están concluidas, pero si todo va bien espero que se tenga un preacuerdo antes de las elecciones, que tendrá que ser aprobado por el Consell», dijo.

Lo que dejó claro es que se «harán las cosas de forma distinta al rescate de Alzira». De hecho, reseñó dos «hitos» que marcan la diferencia entre ambos casos: «Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, y unos informes de la abogacía de la Generalitat que apuestan por la gestión pública». Sobre las «deficiencias del servicio actual» denunciadas por los trabajadores, Barceló afirmó que, una vez se revierta la situación, «contaremos con un plan funcional para todo el departamento en el que se determinará cuales son las necesidades que tiene cada área».