El Auditori Teulada Moraira acoge ese sábado el encuentro anual de bandas

El Auditori Teulada Moraira ofrece mañana sábado a las 19 horas la acción «Música de Banda», un encuentro bandístico que anualmente se da cita en este emblemático espacio cultural con el fin de potenciar esta música tan arraigada en el territorio valenciano.

Como anfitriona actuará la Agrupación Musical Cultural de Teulada (AMCT) bajo la batuta de Pau Climent y, en esta edición, también estarán los músicos de la Associació Musical El Verger, conducida por Daniel Olmos. Las dos formaciones presentarán un programa variado con una gran calidad musical. La banda de El Verger interpretará el pasodoble 'Soñad el mar', de Manuel Morales; 'The Legend of flathead lake', de C. Wittrock; y 'Overture to a new age', de Jan de Hann. Mientras que la AMCT tocará el pasadoble 'Al Cel', de Francisco Valor; la marcha mora 'Tarde de abril', de Armando Blanquer; y 'Blue horizons', de Franco Cesarini.

La entrada para disfrutar de esta acción musical es libre, limitada al aforo del Auditori TM.