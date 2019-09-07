EL ATLETA JORGE UREÑA APADRINA LA VENDIMIA 2019 EN LA DOP ALICANTE

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J. IGLESIAS.LA 87º VENDIMIA EN LA DOP ALICANTE SE CELEBRARÁ EN LA LOCALIDAD DE PINOSO EL PRÓXIMO DÍA 17, EN LAS INSTALACIONES DE BODEGAS VOLVER. SERÁ UN ACTO SIMBÓLICO DE CORTE DE UVA DONDE EL ATLETA DE ONIL, JORGE UREÑA, APADRINARÁ ESTA NUEVA AÑADA 2019 CORTANDO RACIMOS DE UVA MONASTRELL.
EL JOVEN ATLETA HA SIDO DISTINGUIDO POR EL CONSEJO REGULADOR DE LA DOP ALICANTE QUIEN DESTACA LA EXCELENTE CARRERA QUE HA EJERCIDO ESTOS AÑOS Y EL GRAN POTENCIAL QUE PRESENTA ANTE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020 COMO UNA NUEVA GENERACIÓN DE DEPORTISTAS DE ÉLITE ESPAÑOLES. UREÑA HA CONSEGUIDO YA 20 MEDALLAS EN CAMPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES, DONDE DESTACA EL PRIMER ORO EN HEPTATLÓN OBTENIDO HACE UNOS MESES EN GLASGOW DONDE MEJORÓ SU PLATA DE HACE DOS AÑOS. SU PERFIL COMO ATLETA ES MUY COMPLETO AL COMBINAR ESTAS EXIGENTES PRUEBAS DE METROS, LONGITUD, PESO Y ALTURA CON EL DECATHLON. EN 2017 FUE DISTINGUIDO 'MEJOR ATLETA ESPAÑOL DEL AÑO'.
DESDE EL 2006 SE LLEVAN NOMBRANDO PADRINOS DE VENDIMIA EN LA DOP ALICANTE A AQUELLAS PERSONALIDADES DE LA PROVINCIA QUE SOBRESALEN EN SUS DISCIPLINAS. ENTRE DEPORTISTAS OLÍMPICOS SE HA CONTADO TAMBIÉN CON ALEJANDRA QUEREDA, ENTRENADORA ACTUAL DEL EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICA. Y OTROS DEPORTISTAS COMO DAVID FERRER, NICO TEROL, JUAN CARLOS FERRERO, ASÍ COMO OTRAS PERSONALIDADES COMO LOS CIENTÍFICOS MARIA BLASCO Y FRANCIS MÓJICA, LA SOPRANO ANA MARÍA SÁNCHEZ, EL COCINERO QUIQUE DACOSTA Y EL AÑO PASADO UN GRUPO DE MUJERES PERIODISTAS FORMADO POR XESCA LLORIA, CRISTINA MEDINA, ROSARIO PAGÉS, CAROLINA SELLÉS, Y LA DELEGADA DE LAS PROVINCIAS EN DÉNIA Y GANDÍA, CONCHA PASTOR.